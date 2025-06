Una sobrecarga en la red eléctrica interrumpe en dos ocasiones la ópera 'Carmina Burana' en Jerez

Una sobrecarga en la red eléctrica interrumpió en dos ocasiones la ópera 'Carmina Burana' de La Fura dels Baus, que este viernes se estaba representando en el Teatro Villamarta de Jerez. Una situación insólita, que al principio parecía formar parte del mismo espectáculo de La Fura, por la que la obra tuvo que parar durante unos diez minutos cada vez.

En ambos momentos, el director musical, César Belda, pidió disculpas al público, "que seguro sabrá entender esta situación que es ajena a nosotros. Trabajamos con equipos muy delicados y cualquier sobrecarga les afecta. En 303 funciones que llevamos de 'Carmina Burana' es la primera vez que nos pasa".

Aun así, el público, entusiasmado con el espectáculo en todo momento, aceptó las circunstancias, esperó hasta que acabara la obra y despidió al elenco en pie y con palmas por bulería. Algo que los artistas agradecieron y alguno no dudó en marcarse una 'pataíta'.

El director del Teatro Villamarta, Carlos Granados, ha explicado que se están analizando las causas del problema, que en un principio podrían deberse "a un problema de corriente en una de las fases, que aparentemente no llega con la potencia que debiera". Para evitar que se vuelvan a producir más cortes, ya que la obra se pone en escena este sábado, 21 de junio, en dos funciones, y este domingo en una, se ha instalado un generador que alimente lo suficiente las necesidades eléctricas de la obra.

Una situación que Granados subraya que es ajena al Villamarta: "Llegaban microcortes de luz que puntualmente pueden no percibirse o verse como pequeñas fluctuaciones de luz, pero al ser los equipos muy sensibles, se apagan. Y claro, eso requiere reinicio de todos los equipos, comprobación, etc.". Según apuntan desde el Teatro, Endesa también hizo comprobaciones en el momento, pero parece que el problema no era tampoco en la central correspondiente.

Granados ha agradecido al público "su comprensión y reacción. En esos momentos solemos ponernos nerviosos y notar el apoyo tranquiliza mucho. El equipo estuvo todo el tiempo muy pendiente para resolver la situación y también estuvimos en continuo contacto con el delegado de Cultura, Francisco Zurita, muy atento también a lo que estaba sucediendo".