'Solidaridad' abre convocatoria para la contratación de empresas dentro del proyecto 'Jerez Participa 2025'

Vista aérea de la Catedral de Jerez y su entorno. / Catedraldejerez.es

08 de septiembre 2025 - 17:57

La Federación de Asociaciones Vecinales 'Solidaridad' anuncia la apertura de un proceso de recepción de ofertas para la contratación de servicios y suministros necesarios para la ejecución del proyecto 'Jerez Participa 2025', una iniciativa subvencionada por el Ayuntamiento de Jerez en el marco de su Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en los barrios del municipio.

El proyecto se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2025 y contempla tres grandes líneas de actuación:

  1. Diagnóstico participativo en barrios. realización de encuestas presenciales casa por casa, mapeo del entorno urbano y social, análisis de datos y elaboración de informes diagnósticos.
  2. Campaña de difusión y captación vecinal. Producción de materiales gráficos y audiovisuales, distribución en barrios y redes sociales, y acciones de calle para incentivar la afiliación a las asociaciones vecinales.
  3. Encuentro Asociacionismo Vecinal. Evento final de alta visibilidad con carpas para asociaciones, zonas expositivas, actividades familiares y espacios de participación ciudadana.

Con esta convocatoria, la Federación 'Solidaridad' reafirma su compromiso con la participación ciudadana, el fortalecimiento del movimiento vecinal y la colaboración con empresas locales que contribuyan al éxito del proyecto 'Jerez Participa 2025'.

Procedimiento

Las empresas interesadas pueden solicitar lo pliegos de condiciones técnicas y administrativas a través del correo electrónico federacion.solidaridad@gmail.com

