'Solidaridad' abre convocatoria para la contratación de empresas dentro del proyecto 'Jerez Participa 2025'

La Federación de Asociaciones Vecinales 'Solidaridad' anuncia la apertura de un proceso de recepción de ofertas para la contratación de servicios y suministros necesarios para la ejecución del proyecto 'Jerez Participa 2025', una iniciativa subvencionada por el Ayuntamiento de Jerez en el marco de su Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en los barrios del municipio.
El proyecto se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2025 y contempla tres grandes líneas de actuación:
- Diagnóstico participativo en barrios. realización de encuestas presenciales casa por casa, mapeo del entorno urbano y social, análisis de datos y elaboración de informes diagnósticos.
- Campaña de difusión y captación vecinal. Producción de materiales gráficos y audiovisuales, distribución en barrios y redes sociales, y acciones de calle para incentivar la afiliación a las asociaciones vecinales.
- Encuentro Asociacionismo Vecinal. Evento final de alta visibilidad con carpas para asociaciones, zonas expositivas, actividades familiares y espacios de participación ciudadana.
Con esta convocatoria, la Federación 'Solidaridad' reafirma su compromiso con la participación ciudadana, el fortalecimiento del movimiento vecinal y la colaboración con empresas locales que contribuyan al éxito del proyecto 'Jerez Participa 2025'.
Procedimiento
Las empresas interesadas pueden solicitar lo pliegos de condiciones técnicas y administrativas a través del correo electrónico federacion.solidaridad@gmail.com
