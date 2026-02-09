Estos son los colegios de Jerez y la provincia que no tendrán clase el martes 10

Hay rutas de transporte escolar con problemas en los accesos o cortes de carretera.

Andalucía mantiene para mañana martes, 10 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días. En total son 32 los centros afectados, de los que 15 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

Además, existen rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio el día 10 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera:

En la provincia, Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son Grazalema y Torre Alháquime.

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en el término municipal de Jerez en los siguientes centros:

El Portal : CEIP Virgen del Mar

: CEIP Virgen del Mar Jerez : EI Rocinante

: EI Rocinante La Ina : CEIP La Ina

: CEIP La Ina El Torno: CEIP Guadalete

En la provincia, no tendrán clases presenciales los siguientes centros educativos: IES Sierra de Líjar (Olvera), E.I. El Azahar y E.I. La Rayuela (Prado del Rey), IES Azahar (San Martín del Tesorillo), CEIP Benafélix, EI La Esperanza y CDP Sagrado Corazón de Jesús (Ubrique) y CEIP Maestro Juan María Marín y EI La Rayuela (Zahara de ls Sierra).