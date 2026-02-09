La UCA recuperará las clases presenciales en el Campus de Jerez este miércoles 11

La Universidad de Cádiz ha confirmado a través de un comunicado que la actividad presencial en el Campus de Jerez, al igual que en el resto de sedes en Cádiz, Puerto Real y Algeciras, se retomará este próximo miércoles 11 de febrero.

La nota informativa enviada por la UCA a sus alumnos y docentes reza así:

Como sabéis, durante la última semana la provincia se ha visto afectada por condiciones meteorológicas especialmente adversas, lo que ha obligado a reprogramar prácticamente a diario la actividad académica, especialmente, lo relacionado con la celebración de exámenes. Ante esta situación excepcional, los equipos decanales de todas las facultades de la UCA hemos mantenido una comunicación constante para mejorar la coordinación frente a la situación de crisis.

En esta línea, el pasado viernes se celebró una reunión con la Vicerrectora de Estudiantes en la que se analizó, de manera pormenorizada, la situación actual de la Universidad de Cádiz. Asimismo, se solicitó al Vicerrectorado de Profesorado la elaboración de una serie de instrucciones dirigidas a las direcciones de los departamentos, con el fin de trasladar a toda la comunidad universitaria un mensaje de tranquilidad, subrayando, la importancia de actuar con flexibilidad en el desempeño de nuestras responsabilidades académicas, dada la extraordinaria coyuntura que estamos atravesando y a la que nos debemos adaptar.

En el día de hoy, domingo, se ha mantenido una nueva reunión con el Rector y la Vicerrectora de Estudiantes, en la que se nos ha presentado una instrucción con las posibles vías de desarrollo de la actividad académica para afrontar la actual situación.

El inicio de las clases del segundo semestre tendrá lugar el martes, día 10 de febrero, de manera online a través del campus virtual de cada asignatura.

La presencialidad se recuperará el miércoles 11 de febrero.

En caso de que se produjeran incidencias que impidan el normal desarrollo académico, el Decanato de la Facultad informará a la comunidad de las medidas oportunas por los canales oficiales de la Facultad.