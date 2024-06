Los sones de La Parranda de Sevilla llegan este sábado a la Real Escuela de Arte Ecuestre

El marco incomparable de la Real Escuela de Arte Ecuestre será este sábado 22 de junio escenario del concierto de La Parranda de Sevilla, un grupo cuyos sones nos acercan a la música canaria, esa gran desconocida en nuestro país pero que cuenta con un repertorio rico y armónico, ideal para escuchar en una noche de verano.

Veintiocho músicos conforman La Parranda de Sevilla, un grupo creado hace ahora 14 años al amparo del Hogar Canario de Sevilla y que en su origen contó con una buena representación del colectivo de tunas de la ciudad hispalense.

"Nosotros hacemos mayormente música canaria, algo parecido, para que la gente lo entienda, a los que hacen los Sabandeños o Los Gofiones, es decir, una música muy vocal, todo en acústico y con muchísimos matices sonoros", explica José Pérez Gigato, uno de sus miembros.

Así, entre los instrumentos que sonarán este sábado 22 de junio a partir de las 21 horas en el Museo del Enganche estarán el contrabajo, las guitarras, los laúdes, o instrumentos de púa como el requinto, cuatro venezolano, timple o percusiones varias.

Aunque su propuesta musical tiene su epicentro en el folclore canario, la realidad es que con el paso de los años, La Parranda de Sevilla ha incorporado a su repertorio temas de otra índole musical, canciones que van desde habaneras a boleros pasando por rancheras, chachachá, valses venezolanos y otras tantas músicas sudamericanas. No obstante, dentro de su variado programa musical encontramos también versiones de temas de rock andaluz de grupos como Alameda, o clásicos como Can ́t take my eyes off you' de artistas como Gloria Gyanor.

La Parranda de Sevilla, un grupo que pertenece a la Federación de Grupos Músico-Vocales, asociación a nivel nacional a la que pertenecen varias agrupaciones con características similares a ella, actuará por primera vez en Jerez, un concierto para el que "estamos muy ilusionados sobre todo porque es una tierra que sabe mucho de música", asegura.

Dentro de estas casi tres lustros de vida, el grupo ha recorrido España entera participando en ciudades de Galicia, Cantabria, Islas Canarias y en varias localidades de la provincia de Cádiz y Sevilla como Algeciras, Sanlúcar o pueblos del Aljarafe sevillano.

Las localidades para asistir al concierto se pueden adquirir al precio de 12 euros de manera online en la web de la Real Escuela de Arte Ecuestre, y en las taquillas de la institución antes del concierto.

Con este concierto, la Real Escuela de Arte Ecuestre prosigue con su política de diversificación de las actividades culturales.