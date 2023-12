Segundo Sueldazo de la ONCE en Jerez en dos meses

La vendedora de la ONCE en Jerez de la Frontera, Toñi García, ha vuelto a repartir un Sueldazo de la ONCE en apenas dos meses de diferencia.

En esta ocasión, el afortunado se llevó este domingo uno de los Sueldazos que ofrecen los sorteos de Fin de Semana de la ONCE, dotado con un premio de 2.000 euros al mes durante diez años que suman 240.000 euros.

Antonia García, Toñi para sus clientes, que el pasado día 30 de septiembre, dio el mismo premio en el mismo lugar, la Rotonda del Motorista, frente a la barriada de La Granja, de Jerez de la Frontera.

Toñi decía en aquella ocasión que había nacido para esto, para dar premios. Y este domingo 3 de diciembre lo ha vuelto a hacer. Otra vez otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en la misma rotonda jerezana.

Toñi señalaba en una nota de prensa de la Once que "Yo no pensaba que fuera a dar un premio igual. Les decía a mis clientes que iba a dar el de Navidad, y aún estoy a tiempo de dar el Extra", comentaba visiblemente feliz,

"Me siento súper afortunada por haber dado dos premios en dos meses en seis meses que llevo trabajando, Mis clientes vienen cantándome villancicos para que vuelva a dar otro premio" añadía orgullosa.

Sorteo dedicado al Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

El sorteo del 3 de diciembre estaba dedicado al Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad con el que la ONCE ha reivindicado la urgente puesta en marcha de la Tarjeta Europea de Discapacidad por parte de la Comisión Europea.

El 'Sueldazo' del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes 5 de diciembre un bote de 33 millones de euros.

Grupo Social ONCE lanza su campaña institucional con el lema Codo A Codo por el Día de la Discapacidad

El Grupo Social ONCE continúa ampliando fronteras y trabajando en la normalización y sensibilización social en favor de las personas con discapacidad. Con este motivo, lanza la campaña institucional “Codo a Codo”, una demostración de que trabajar juntos con toda la ciudadanía, desde el respeto, es la mejor herramienta para hacer sociedades mejores.

Tras 85 años de incansable actividad (la ONCE celebrará su 85 cumpleaños el próximo día 13 de diciembre), la Organización en su conjunto sigue creciendo y mantiene su firme compromiso de devolver todo lo que la sociedad le aporta en forma de un modelo de apoyo integral a las personas ciegas o con cualquier discapacidad a través de servicios sociales, la educación, el empleo, la tecnología accesible o la colaboración con las entidades de la discapacidad, el Tercer Sector o la Economía Social.

Este año 2023 y, sumándose al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lanza la campaña #CodoACodo, en la que se reafirma en la necesidad de seguir construyendo una sociedad para todos, entre iguales, para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades.

La campaña celebra los 85 años de camino recorrido por la ciudadanía española al lado de la ONCE, de la Fundación ONCE y de las empresas sociales Ilunion y pone en valor las personas que conforman el Grupo Social ONCE, un modelo único en el mundo, reflejo de una sociedad cada vez más solidaria y comprometida.