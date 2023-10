Un vecino de Jerez se lleva un sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante 10 años

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, en Jerez de la Frontera, en un día en el que la ONCE ha repartido más de 2,2 millones de euros entre las provincias de Cádiz y Sevilla.

Antonia García cumplirá este lunes cuatro meses como vendedora de la ONCE. “Me encanta mi trabajo, creo que he nacido para esto”, dice feliz entre felicitaciones de sus clientes. Toñi, como le conocen todos, ha llevado la suerte a la Rotonda de la Moto en la avenida de La Granja donde ha repartido además otros 3.600 euros entre sus vecinos. “No pensaba que pudiera dar un premio tan grande tan pronto, estoy muy contenta, aquí están todos muy contentos felicitándome desde primera hora”, afirma.

En Jerez se han vendido además otros dos cupones premiados con 20.000 euros cada uno, y en Sanlúcar de Barrameda, otros diez, que suman otros 200.000 euros, por lo que, en total, el sorteo de la ONCE de este sábado ha dejado medio millón de euros en la provincia de Cádiz.

Más suerte han tenido aún en el barrio sevillano de Montequinto, donde un acertante se ha llevado el mayor premio que ofrecen los sorteos de Fin de Semana de la ONCE, agraciado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, y otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Ha sido gracias a José Guillén, que ha vuelto a dar el mismo premio, 1.680.000 euros, en el mismo sitio, en la avenida de los Pintos en Montequinto, un sábado en lugar de un domingo, a sus vecinos. La última vez fue el Domingo de Resurrección, el pasado 9 de abril.

El sorteo de la ONCE de este sábado, que estaba dedicado a la Fiesta del Pimiento del Piquillo de Lodosa (Navarra), ha repartido en total 2.180.000 euros entre las provincias de Cádiz y Sevilla y ha llevado el resto de los premios a Asturias, Cataluña, Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 3 de octubre, un bote de 27 millones de euros. El viernes pasado repartió un premio de segunda categoría de 900.000 euros en la localidad jienense de Martos.

Mientras que el Extra del 11 del 11 de la ONCE, que ya está a la venta, ofrece el próximo 11 noviembre un premio de 11 millones de euros y once de un millón.

