'Sueños en acuarela' en Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez albergará este viernes, 28 de noviembre, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Sueños en acuarela' de Pedro Pablo Lamadrid. La muestra se podrá visitar hasta el 19 de diciembre, y el horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Pedro Pablo Lamadrid es abogado y economista ejerciente en la actualidad, especializado en el ámbito tributario y mercantil de empresas, nada que ver con el arte. Se considera un simple acuarelista apasionado por el mar, el agua, los reflejos y las luces, con una formación clásica en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia en El Puerto de Santa María donde recibió formación en su niñez, perfeccionó la técnica del dibujo artístico y comenzó sus primeros cuadros en óleo. En 2020 comenzó a pintar en acuarela y posteriormente ha perfeccionado su técnica y expresión artística bajo la tutela de renombrados y destacados acuarelistas a nivel internacional.

Su expresión artística es el resultado de una vida dedicada a la observación y la representación de la vida y la naturaleza a través de la luz y transparencias vibrantes de la acuarela, y aunque en la actualidad ejerce su profesión como se ha comentado, ha logrado equilibrar estas facetas con su amor por la pintura, permitiéndole desarrollar una perspectiva única y enriquecedora que infunde en cada una de sus obras.

Destaca su participación en distintos concursos de pintura rápida, obteniendo premios en varias ocasiones, y bajo su creación se puede contemplar una amplia colección de obras que abarcan desde paisajes urbanos y naturales hasta interpretaciones de la vida cotidiana, mostrando una versatilidad y profundidad en la técnica de la acuarela, en la que sobresale no solo el movimiento de la imagen, del agua, los reflejos y las transparencias, sino el espíritu y la esencia emocional de cada escena, donde sus pinceladas conectan desde el primer instante.

En esta exposición, cada una de las obras que la componen es un portal a un mundo donde los sueños cobran vida en el papel, narrando historias sin palabras a través de vibrantes aguadas, sutiles pigmentos y suaves transiciones. Desde la serenidad de paisajes soñados hasta la vivencia de estampas cotidianas, cada pincelada narra una historia. Una colección donde la belleza de lo efímero se captura en momentos eternos de creatividad y expresión.