Esta es la súper programación de este barrio de Jerez que deja sin palabras: "Moviliza su talento"

Surgió como arrabal al sureste de la muralla en el siglo XIV, tras la conquista de la ciudad por parte de Alfonso X El Sabio. Hoy día es considerado uno de los barrios más flamencos y señeros de Jerez. Entre sus vecinos destacan algunos universales como Lola Flores, Paco Cepero o Rosa la de La Plazuela.

La Asociación de Vecinos Cruz Vieja-San Miguel ha contado con un gran elenco de colaboraciones para dar forma a esta completa programación del ciclo de la Semana Cultural 2025. Francisco Zurita, delegado de Cultura, destaca "la capacidad de este barrio para movilizar su talento, reforzar su identidad y proyectar una imagen viva y abierta de Jerez” al conocer todas las actividades que la conforman.

Programación Semana Cultural Barrio de San Miguel 2025

Del 1 al 30 de septiembre en Bujío Bar, uede visitarse la exposición de acuarelas de Antonio Rodríguez del Castillo 'Jerez en la Memoria'.

Lunes 22 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en la Abacería Cruz Vieja. Música en directo con Paco González.

Martes 23 de septiembre, a las 20:00 horas, en Fundación Caballero Bonald. Conferencia 'Jerez por Andalucía historia de un ideal', a cargo de Manuel Ruiz Romero, doctor en Historia y socio fundador del Centro de Estudios históricos de Andalucía y Miembro del Centro Histórico Jerezano.

Martes 23 de septiembre, a las 21:30 horas, en el Tabanco La Bodeguilla Ateneo Cultural Andaluz (calle Zarza, 4). Cata Magistral presentda por Francisco Benavent Rodríguez y actuacuón flamenca (15€).

Exposición de la Semana Cultural del Barrio de San Miguel 2025 (Jerez).

Miércoles 24 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas. En Bujío Bar, Memorial Enrique Machuca. IV Torneo de Ajedrez.

Miércoles 24 de septiembre, de 12:00 a 15 horas. Visita de puertas abiertas a bodegas Faustino González (calle Barja, 1).

Miércoles 24 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Palacio de Villapanés. Exhibiciones de karate y zumba de Pepe gym´s Gimnasio.

Jueves 25 de septiembre, a partir de la s19:30 horas, en la puerta del Palacio de Villapanés. Flashmob Flamenco de la academia de baile Tatiana Ruiz.

Jueves 25 de septiembre, de 19:00 a 20:30 horas, Ruta histórica guiada por San Miguel a cargo del escritor Alfonso Martín-Bejarano. Salida en plaza de San Miguel.

Viernes 26 de septiembre, a las 20:00 horas en la Peña de la Bulería. Entrega de Premios San Miguel. Conferencia a cargo de Juan Garrido, periodista jerezano del barrio de San Miguel, 'San Miguel Territorio Flamenco'. Actuación flamenca.

Viernes 26 de septiembre, desde las 21:30 horas, en Terraza Bujío Bar Socio/Cultural. Actuación de Almax Brothers.

Sábado 27 de septiembre, de 10:00 a 20:00 horas, Jornada de Uso de Espacio Público Corral de San Antón. Talleres infantiles y mercado de artesanía y agroecológico, en plaza de San Miguel y Santa clara.

Sábado 27 de septiembre, desde las 18:00 horas, en la puerta del Palacio de Villapanés. Taller de iniciación al swing y baile social en la Jornada de Uso de Espacio Público Rebeldes del Swing Cádiz.

Programación Semana Cultural 2025 del barrio de San Miguel (Jerez).

Sábado 27 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el Teatro La Gotera de Lazotea (calle Molino de Viento, 7) Ensamble de Chelos 'CellosStories'. Precio: 10€

Sábado 27 de septiembre, a las 20:30 horas en Bodegas Faustino González. Cata Vertical Crianza Biológico. Precio: 38 euros.

Sábado, 27 de septiembre, desde las 21:00 horas, en la puerta del Palacio Villapanés. Noche Orgullosa en San Miguel con actuaciones en directo.

Domingo 28 de septiembre, a las 12.30 horas, en el Teatro La Gotera de Lazotea (calle Molino de Viento, 7). Teatro de Títeres de Juanaca el de La Vaca.

Domingo 28 de septiembre, desde las 21:00 horas, en Bujío. Actuación en directo 'Swing Jam Session', con Ricardo Piñero, Nick Winstron y David Becerra.

Lunes 29 de septiembre, a las 20:00 horas, en la Iglesia de San Miguel. Santa misa y ofrenda floral.

Martes, 30 de septiembre, a las 19:30 horas en Bujío. Carmela Páez 'La Chocolata' en directo.