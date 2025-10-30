Suspendidos los trenes desde Jerez a Sevilla, Madrid y Barcelona

La provincia de Cádiz se ha quedado prácticamente incomunicada por tren tras el temporal de lluvia y viento que azotó este miércoles principalmente a Huelva, Sevilla y Jerez y la provincia en menor medida. Eso sí, las combinaciones ferroviarias se han visto igualmente afectadas por grandes balsas de agua y daños en las infraestructuras.

Según informa Adif, "la relación Sevilla Santa Justa - Cádiz se encuentra suspendida por falta de tensión en catenaria entre Dos Hermanas y Lebrija, sin previsión de reparación. Con esta situación no pueden circular entre Sevilla y Cádiz los trenes de Media Distancia ni los trenes de Larga Distancia que conectan Cádiz con Madrid y Barcelona", explica la operadora, que avanza la posibilidad de que Renfe realice "trasbordos por carretera de estos trenes mientras estás averías persistan".

A través de su perfil en X, Renfe informa que "debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvias, el servicio ferroviario en algunas zonas de Andalucía se encuentra afectado. La situación actual es la siguiente":

Larga Distancia: - ALVIA 2075 Cádiz 06:35 - Madrid 11:11: suprimido .

ALVIA 2285 Huelva 08:00 - Madrid 12:02: el tramo Huelva- Sevilla se realiza en autobús.

ALVIA 11695 Cádiz 07:35 - Barcelona 21:11: se inicia en Sevilla. Viajeros procedentes de Cádiz, en medios alternativos.

Media Distancia: Suspendidos los trayectos Sevilla- Cádiz/Huelva. Primeros servicios se realizan por carretera.

Cercanías Sevilla: todas las líneas se encuentran operativas, salvo la C1 entre Lora del Río y La Salud

Cercanías Cádiz: en servicio.

Además, a través del mismo canal se han reportado retrasos en los trenes desde Cádiz hacia Jerez y con salida desde Jerez sentido Cádiz.