Susto en el centro histórico por un incendio en la calle Castellanos
El fuego se ha producido en el trastero de una planta baja, aunque afortunadamente no ha habido daños personales
Incendio en una casa abandonada calle Juana de Dios Lacoste
Efectivos del cuerpo de bomberos del parque de Jerez han tenido que sofocar un incendio ocasionado, al filo de las dos y media de la tarde, en el centro histórico de la ciudad. El incidente se ha originado en un trastero de una planta baja de la calle Castellanos, aunque afortunadamente no ha habido daños personales.
En total, se han desplazado hasta el lugar del incendio un total de nueve efectivos y cuatro vehículos, un autobomba urbana ligera (P-53), una autobomba rural pesada (R-32), autobomba urbana pesada (U-40) y vehículo de mando (M-51). En el suceso han colaborado agentes de la Policía Local y Nacional.
Se da la circunstancia de que en apenas tres días, se han producido dos incendios en la misma zona de la ciudad, ya que el pasado sábado por la noche se produjo uno en una vivienda de la calle Juana de Dios Lacoste, a escasos metros de éste último.
