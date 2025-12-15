Los tasadores hipotecarios de Jerez y toda España anuncian un paro desde hoy para denunciar su precariedad laboral

La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha decidido en asamblea realizar un paro sectorial a partir de este lunes, con una duración de hasta un mes, para denunciar su precariedad laboral y la falta de respuesta de las sociedades de tasación y sus asociaciones patronales (AEV y Atasa) a su demanda de un acuerdo marco sectorial.

El paro afectará a prácticamente la totalidad de las tasaciones hipotecarias que se canalizan a través de sociedades homologadas, en especial a las procedentes de entidades financieras y grandes carteras.

"Puede ralentizar la concesión de hipotecas, retrasar operaciones vinculadas y generar demoras significativas en la firma de préstamos, con impacto director en la planificación financiera de familias y empresas", advierte la asociación en un comunicado.

Los tasadores denuncian que sus honorarios representan, en algunos casos, apenas un 20% de lo que paga el cliente final, permanecen prácticamente congelados desde 2008 y sitúan sus ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, pese a que la carga técnica y de gestión que deben asumir por las nuevas regulaciones que afectan a su trabajo ha ido incrementándose a lo largó de los últimos 15 años.

Sobre esta cuestión, la AETH ha recordado que aplicar un ajuste "razonable" de los honorarios "no implica necesariamente un aumento significativo del precio final", puesto que la eliminación de comisiones comerciales que no añaden valor al cliente podría neutralizar ese coste.

"La situación actual compromete la calidad del sistema hipotecario regulado, supervisado por el Banco de España, porque la precariedad de los profesionales que realizan la inspección 'in situ', el análisis técnico y la firma responsable de las valoraciones reduce el tiempo disponible por informe y aumenta el riesgo de errores", exponen los tasadores.

Ante las condiciones actuales, los tasadores piden incluir en el acuerdo marco sectorial unas tarifas mínimas ligadas al coste real de los informes, con una retribución media anual del entorno a los 30.000 euros brutos por profesional que se actualice por IPC y ajustables ante cambios normativos u operativos.

Asimismo, proponen unas condiciones contractuales equilibradas, con una eliminación de indicios de laboralidad encubierta, plazos realistas, pagos en un máximo de un mes, compensaciones por desplazamientos, independencia y seguridad profesional, así como la existencia de órganos de gobernanza y la resolución de conflictos mediante una comisión mixta paritaria tasadores-sociedades.