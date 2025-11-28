Los Técnicos Auxiliares de Enfermería se movilizan en Jerez para exigir la categoría C1

Los profesionales Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio Andaluz de Salud de Jerez han secundado este viernes una jornada de movilizaciones en el Hospital de Jerez convocada por el Sindicato Unión Sindical Obrera (USO) para reclamar la actualización del grupo profesional al C1.

Según ha informado la USO en un comunicado, la movilización busca hacer visible el papel esencial de los TCAE, ya que estos profesionales, "que estudian más de 2.000 horas de formación sanitaria, son la base de los cuidados en hospitales, centros de salud, urgencias y cuidados críticos y su labor diaria es indispensable para garantizar una atención segura y de calidad".

La demanda principal se centra "en la incoherencia de mantener la clasificación profesional en el Grupo C2 cuando la titulación exigida (Formación Profesional de Grado Medio) está reconocida oficialmente en toda Europa como nivel EQF 4, ha informado USO. Este nivel formativo corresponde al Grupo C1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aunque la clasificación de las TCAE lleva más de 30 años sin actualizarse. La consecución del Grupo C1 supondría una mejora económica real, más sueldo base, más trienios, mejor carrera, y el reconocimiento profesional e institucional acorde con su responsabilidad asistencial", ha explicado USO.

El colectivo también denuncia que "los complementos de nocturnidad, festivos y turnicidad están desactualizados. Es imprescindible una revisión salarial acorde al desgaste físico, la responsabilidad profesional y el contacto directo con pacientes complejos". "La sobrecarga asistencial es insostenible. Se necesitan plantillas suficientes, cobertura inmediata de bajas y refuerzo en servicios críticos, para garantizar cuidados seguros y calidad asistencial. Exigimos procesos de estabilización reales y OEP suficientes. Se debe poner fin al abuso sistemático de contratos temporales y parciales en el sistema sanitario andaluz", reclaman los profesionales.

Asimismo, desde USO subrayan que "las diferencias entre centros generan inseguridad jurídica. Es necesaria una regulación única y actualizada de las funciones de TCAE en Andalucía, ajustada a la realidad asistencial actual", y piden "formación continua financiada. La formación obligatoria debe ser accesible. Las TCAE deben incluirse plenamente en los planes de formación, con formación acreditada, actualizada y financiada por la Administración".