El temporal Leonardo en Jerez: Sin trenes y con carreteras de la red provincial cortadas

La jornada del miércoles fue muy complicada también para aquellas personas que debían desplazarse por Jerez y su entorno. Para empezar, el servicio de autobuses urbanos de la ciudad estuvo suspendido durante toda la jornada, aunque está previsto que se retome este jueves con normalidad.

Las mayores incidencias se produjeron en la red ferroviaria dado que la ciudad se quedó sin apenas servicios. Durante la mañana, Renfe suspendió los servicios de Media Distancia que conectan la ciudad y el resto de municipios de la Bahía con Sevilla, Córdoba y Jaén. A esto se sumó que el único tren Alvia que conecta con Madrid y que circula por la red convencional —la vía de Alta Velocidad permanece cortada por el grave accidente de Adamuz—se suprimió el trayecto entre la provincia y Córdoba. Mientras, en la conexión con Barcelona también se suprimió el trayecto hasta Linares.

Y, por si fuera poco, a media tarde tuvo que suspenderse el servicio de Cercanías entre Jerez y El Puerto y resto de municipios de la Bahía, que era la única prestación ferroviaria que estuvo operativa durante la jornada —el día anterior se había dejado de operar la conexión con Las Aletas y el Campus de Puerto Real por la suspensión de las clases en la UCA—. A media tarde, personal de Adif (la administradora de infraestructuras ferroviarias) detectó una grieta en un talud próximo al Puente de Cádiz por lo que se procedió a la suspensión del servicio. Por el momento no se ha comunicado si esta incidencia se haya resuelto para que el tráfico pueda restablecerse durante la jornada del jueves.

En cuanto a las carreteras, durante primeras horas de la mañana del jueves estuvo cortada la AP-4, aunque poco después se reabrió. Sí quedó cortada durante toda la jornada el ramal de acceso a la A-382 (la autovía Jerez-Arcos) desde la autopista por la inundación. No obstante, durante toda la jornada se estableció una limitación de velocidad en toda la autopista (AP-4) a 100 kilómetros por hora.

También se mantuvieron cortadas algunas carreteras de la red provincial que habitualme se anegan cuando se producen importantes acumulados de lluvia—de hecho algunas permanecen intransitables desde la pasada semana—. Así permanecieron cortadas durante toda la jornada la CA-3102 (Macharnudo), la CA-3104 (Guadalcacín – Las Mesas), la CA3110 (La Ina), la CA-3113 (Puerto Real – La Ina), la CA-4102 (Las Mesas) y la CA-4107 (Torrecera-Paterna).

En cuanto al Aeropuerto de Jerez, el temporal no tuvo incidencia en las tres únicas conexioens comerciales que tuvo el aeropuerto jerezano en la jornada de ayer —las tres fueron con Madrid—.