Los bomberos rescatan a una familia cuyo coche arrastró el agua en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su satisfacción este viernes ante la "tregua" meteorológica prevista en Jerez durante el fin de semana, de momento, sin avisos activos de la Aemet. Tras la reunión del Puesto de Mando Avanzado, y a la espera de otro encuentro a las doce para decidir si las familias desalojadas pueden volver a sus casas, la regidora ha lanzado un mensaje: "Teniendo en cuenta que la previsión es que a partir del lunes por la tarde o martes, pueda entrar una nueva borrasca, el gobierno local no va a dar tregua en su trabajo a lo largo de todo este fin de semana. Es decir, lo que no podemos es perderle el pulso ni al río ni perderle el pulso, tampoco al cielo".

En este sentido, ha adelantado que "no tiene sentido que, de repente, cortemos toda la actividad, todo el trabajo y toda la coordinación que tenemos". Por este motivo, con independencia de las decisiones que se anuncien este mediodía, "ahora seguimos trabajando".

Daños en el término municipal por el temporal

Pelayo ha hecho hincapié en la importancia de atender "daños que se están produciendo en distintos puntos de la ciudad, fundamentalmente por caída de árboles y también por caída de ramas de gran volumen". La última información disponible, facilitada por el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, "es que ha habido siete caídas de árboles. En concreto en Guadalcacín, en la barriada de La Constancia, en La Granja y en la avenida de la Universidad".

Árbol caído en La Constancia, ayer, en Jerez.

Igualmente, también se han producido cinco caídas de ramas de gran dimensión en San Isidro, en La Granja, en la calle Fresa, en la calle Amsterdam y en la avenida de las Acacias en la barriada del Pinar. La alcaldesa ha explicado que también que se están intensificando labores de limpieza: "Fundamentalmente en el Camino de Albadalejo y en La Guareña y en los canales en San Isidro y en las canaletas de Torremelgarejo".

La alcaldesa ha destacado la dificultad que tiene "afrontar una borrasca en una ciudad que tiene un término urbano muy grande y que una parte es rural. Es mucho más complicado, pero creo que lo estamos abordando a demanda de las peticiones que nos hacen los alcaldes y los delegados de barriadas rurales en de esa de la zona rural y que lo estamos haciendo, además, a un buen ritmo"

Por último, ha señalado que desde el Ayuntamiento se están revisando también todos los parques públicos y los jardines, y se está pendiente de la situación de los centros escolares. "El gobierno no da tregua a la borrasca, no dará tregua al escenario de climático que afrontamos a lo largo de los próximos días y vamos a seguir trabajando con la misma intensidad, en tanto que no lleguemos a una normalidad absoluta".

Actuaciones de los bomberos

La jornada de ayer jueves 13 de marzo contó también con numerosas intervenciones por parte de los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz a causa de las lluvias y el viento, especialmente en algunas zonas del Campo de Gibraltar, la Bahía de Cádiz y Jerez..

En total desde las 8 horas y hasta las 20 horas, fueron más de 50 las diferentes actuaciones,. En el caso de Jerez, el parque de bomberos actuó en un total de catorce intervenciones por caída de ramas, saneamiento de fachadas, carteles y árboles con riesgo de caída y un incendio de cuadro eléctrico en entidad local autónoma.

Destacó, además, la intervención durante la noche del miércoles en la que rescataron a tres personas del interior de un coche que estaba siendo arrastrado por la corriente, a la altura del kilómetro 4 de la carretera del Calvario.