Tercer accidente en la carretera de La Cartuja de Jerez en menos de un mes

Nuevo accidente en la carretera de acceso a Jerez desde La Cartuja. Este viernes se ha producido otro grave incidente, sumando ya tres los accidentes registrados en la A-2004 en menos de un mes. No ha trascendido si ha habido daños personales, pero el vehículo ha quedado muy dañado.

Hace aproximadamente un mes, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, anunció un acuerdo para iniciar la mejora de la carretera A-2004, ya que se trata "de un acceso importante" para la ciudad. Díaz ha adelantado que la redacción del proyecto, que ya cuenta con presupuesto, "se licitará en el primer cuatrimestre de 2026" y la obra podría comenzar en 2027.