El tercer intento para entoldar la calle Larga

El Ayuntamiento de Jerez continúa sin encontrar una empresa que se encargue de la instalación de toldos en la calle Larga. Ahora ha iniciado un tercer proceso de licitación con el que pretende ejecutar un proyecto que empezó a promoverse hace un año aproximadamente.

En marzo de 2025, el Consistorio adjudicó a la empresa alicantina Mediterránea de Servicios 2018 SL, que tenía un plazo de siete meses para ejecutar la primera de las dos fases en las que se ha dividido este proyecto. Sin embargo, la adjudicataria no compareció al acto de replanteo —en toda adjudicación pública es la comparecencia donde se inicia de manera oficial el plazo de ejecución— ni aportó el plan de seguridad ni el programa de trabajos, por lo que en tercer trimestre del año pasado el Ayuntamiento inició el procedimiento para rescindir el contrato.

Una vez resuelto este contrato, se inició una segunda licitación, pero esta ha tenido que declararse desierta dado que no se presentó ninguna empresa —en el anterior procedimiento llegó a haber cinco licitadores—. Tras esto, y tal y como permite la normativa de contratación pública, el Consistorio ha iniciado un procedimiento negociado donde contactará con diversas empresas para evaluar si les interesa ejecutar estas obras que tienen un presupuesto que ronda los 224.000 euros y que son financiados en un 50% por la Junta de Andalucía a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, un convenio firmado entre las administraciones autonómica y local para el fomento del turismo.

El proyecto de entoldado de la calle Larga está dividido en dos fases. Una primera fase se centrará en el tramo comprendido entre el Gallo Azul y la intersección con la Alameda del Banco. Son unos 175 metros de longitud donde se instalarán 30 báculos repartidos a lo largo de la calle en los que irán sujetos los toldos a una altura de ocho metros para que den sombra a la zona central de esta céntrica calle. Este proyecto de entoldado contempla una segunda fase, que aún no está en contratación, se cubrirá el tramo de calle Larga comprendido entre la Alameda del Banco y la Rotonda de los Casinos.