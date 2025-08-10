‘Territorio Jerez’ lleva el alma flamenca de tres generaciones al ciclo 'Solera y Compás'

El Patio de la Tonelería de las bodegas Tío Pepe acogerá este lunes, 11 de agosto, una de las citas más esperadas de 'Solera y Compás', el ciclo musical más singular de Veranea en la Bodega 2025. Bajo la dirección artística del guitarrista Manuel Valencia, el espectáculo 'Territorio Jerez' trazará un mapa sonoro y emocional del flamenco jerezano a través de tres generaciones de artistas, conjugando la fuerza de la tradición con las miradas más actuales, proyectadas en el Jerez contemporáneo y moderno.

Sobre el escenario se reunirán Juana la del Pipa, guardiana de la esencia más pura; Ezequiel Benítez y David Carpio, exponentes de una madurez artística plena; y el joven Manuel Monge, que encarna el futuro del cante con frescura e ilusión. La maestría de las guitarras de Manuel Valencia y Antonio Higuero aportará el sustento melódico, mientras que el compás correrá a cargo de Juan Diego Valencia y Javier Peña.

El espectáculo 'Territorio Jerez', cuyos primeros compases empezarán a sonar a las 21.30 horas, ha sido concebido como un diálogo vivo entre el pasado, el presente y el futuro del flamenco. “El cante que llevamos a escena es netamente jerezano, tanto en contenido como en forma. Guardamos la tradición y las formas del flamenco más clásico, pero reivindicando el Jerez del siglo XXI”, describe su director artístico, quien relata que el elenco de cantaores representa diferentes momentos vitales del cante. “Manuel aporta la pura inocencia con un bagaje y un camino que va construyendo poco a poco; Ezequiel y David están en una madurez perfecta y rotunda y Juana es nuestro buque insignia, el espejo en el que mirarse para guardar la esencia de Jerez”, ahonda Valencia, uno de los artistas más versátiles de cuantos hay en el universo flamenco actual, capaz de llevar a cabo en un solo espectáculo las diferentes facetas de concertista y acompañamiento al cante y baile.

'Territorio Jerez' forma parte de 'Solera y Compás', un ciclo diseñado por las bodegas Tío Pepe para poner en valor las grandes figuras del cante y la guitarra. Inaugurado este sábado por Antonio Rey, el cartel incluye las actuaciones del guitarrista Yerai Cortés (14 de agosto) y el cantaor Rancapino Chico (15 de agosto). El Patio de la Tonelería, con una atmósfera y acústica únicas en el corazón de las bodegas, será el marco perfecto para dejarse llevar por esta experiencia sensorial. Las entradas para los conciertos pueden adquirirse en la página web www.veraneaenlabodega.com.