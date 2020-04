Los test realizados por la residencia de mayores La Marquesa de Jerez dan 69 positivos

Los test comprados por la residencia Vitalia Home La Marquesa para realizar la prueba del coronavirus a sus residentes y plantilla han dado como resultado un total de 69 positivos tanto entre los usuarios del geriátrico como entre los trabajadores. En concreto, según ha señalado el portavoz de la empresa, Antonio Carrera, 54 de los positivos son residentes, de los que 50 siguen en las instalaciones y 15, empleados, que hoy ya no han acudido a su puesto de trabajo.

Los resultados, procedentes de un laboratorio que la empresa contrató para tal fin, se conocieron este viernes por la noche y según Carreras, se está manteniendo informadas a las familias e igualmente se comunicó la situación a Epidemiología. Carrera indicó que en el hospital de Jerez están ingresados diez residentes de La Marquesa, dos por coronavirus y el resto, por otras patologías.

No obstante, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está realizando durante esta jornada del sábado sus propias pruebas a los 210 residentes y 142 trabajadores de esta residencia, en la que hasta el momento ha habido que lamentar tres fallecimientos por la pandemia. Estos segundos test podrían hacer variar el número de afectados por Covid-19.

Carrera manifestó que ya desde el pasado lunes dos médicos y dos enfermeros del SAS están acudiendo a la residencia para controlar la situación y llevar a cabo toda la organización junto con la facultativo y los enfermeros del geriátrico.

Añadió también que una mayoría de los que han dado positivo no tiene síntomas y en concreto, son 24 los que tienen alguna sintomatología, pero por el momento, no de gravedad. Además hay 16 usuarios que se encuentran en aislamiento, porque son compañeros de habitación de personas que han dado positivo, pero que en principio no están contagiados ni presentan síntomas. "Ahora mismo se trabaja en la residencia para organizarlo todo". Carrera quiso lanzar, en este sentido, un mensaje de tranquilidad a las familias.