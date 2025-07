The Beach Boys llega a Jerez con el que será su último concierto en España

The Beach Boys protagonizará este martes, 29 de julio, uno de los conciertos más esperados de esta edición de Veranea en la Bodega 2025. Junto a la mítica banda californiana estará el actor, productor y músico estadounidense John Stamos. La de Jerez y Tío Pepe Festival será la última oportunidad para ver este 2025 en España a los legendarios californianos, inmersos en su gira mundial The Sounds of Summer Tour.

Pioneros de un sonido que rompió moldes, The Beach Boys transformó la música pop para siempre con estructuras vocales cercanas al contrapunto barroco y capas orquestales innovadoras. Entre sus obras maestras figuran Pet Sounds, Smile o Good Vibrations, cuya compleja producción lo convirtió en 1966 en el single más caro de la historia hasta ese momento. Este gran viaje sonoro encapsula más de seis décadas de armonías perfectas, melodías y letras inmortales. La gira que se detiene mañana en Tío Pepe Festival ha sido cuidada hasta el último detalle en sonido y producción para presentarse como una experiencia inmersiva en la que capturar la esencia del legado de una de las formaciones que más ha contribuido en la creación de la banda sonora del siglo XX.

La trayectoria de la mayoría de los grupos del pop se pueden resumir enumerando cuántos éxitos han cosechado y cuántos miles o millones de álbumes han vendido. Mediciones convencionales que se quedan cortas a la hora de evaluar el impacto de The Beach Boys. La banda, fundada en la ciudad de Hawthorne en 1961, ha vendido más de 100 millones de álbumes y derribado fronteras geográficas, culturales y generacionales. Desde la década de los 60 ha colocado en las listas de éxitos de todo el mundo más de 80 canciones; 36 de ellas presentes en el Top 40 de EEUU (el mayor número de canciones de un grupo de rock estadounidense) y cuatro, en el Billboard Hot 100. Su influencia en otros artistas abarca todo el espectro musical. Al frente de The Beach Boys, Mike Love, cantante y letrista aclamado por la crítica y miembro fundador cuyo liderazgo ha guiado a la banda a lo largo de décadas de evolución musical. Junto a él, el compositor Bruce Johnston, ganador de un Grammy y parte de The Beach Boys desde 1965. La formación actual incluye además al director musical Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, Jon Bolton, Keith Hubacher, Randy Leago y John Wedemeyer, quienes siguen honrando y ampliando el legado de actuaciones en directo de la banda.

La relación entre John Stamos y The Beach Boys se remonta al 4 de julio de 1985, fecha en la que participó por primera vez en un concierto oficial con la legendaria banda en un multitudinario espectáculo frente al Monumento a Washington, seguido en directo por casi un millón de personas. Desde entonces, Stamos ha buscado acercar la música atemporal de The Beach Boys a las nuevas generaciones, destacando al grupo en la exitosa serie Full House (Padres Forzosos) y en otras producciones televisivas posteriores. Durante casi cuatro décadas, Stamos ha mantenido una amistad duradera con sus integrantes y ha formado parte de numerosos conciertos alrededor del mundo, cautivando al público con su energía y pasión. También ha aparecido en varios videoclips de The Beach Boys, incluyendo el que él mismo dirigió para la canción Hot Fun in the Summertime. Una de sus contribuciones más memorables fue su participación en el exitoso sencillo Kokomo, que alcanzó los primeros puestos de las listas. Stamos describe con entusiasmo la música de The Beach Boys como “música del corazón”, explicando que “pasa por alto el cerebro y va directamente al corazón”.

El concierto en el enclave monumental bodeguero promete escribir un antes y un después en la memoria musical de quienes se den cita esa noche de verano en Jerez de la Frontera. Las entradas pueden adquirirse en la página web de Veranea en la Bodega www.veraneaenlabodega.com.

Hasta el próximo 16 de agosto las Bodegas Tío Pepe acogerán una programación irrepetible. Subirán al escenario músicos de la talla de Carlos Santana (4 de agosto) o Luis Fonsi (30 de julio). El cartel de este mes de agosto se completa con otras propuestas internacionales como el homenaje Rumours of Fleetwood Mac (3 de agosto), además de con una potente programación nacional que incluye a Coque Malla (1 de agosto), Pastora Soler (2 de agosto), Café Quijano (5 de agosto), Maldita Nerea (8 de agosto), Marina Reche (12 de agosto) y María José Llergo (16 de agosto).

El flamenco también ocupa un lugar destacado gracias al ciclo Solera y Compás, que este año contará con las actuaciones de los guitarristas Antonio Rey (9 de agosto) y Yerai Cortés (14 de agosto), el cantaor Rancapino Chico (15 de agosto) y el espectáculo Territorio Jerez (11 de agosto), que recupera la esencia más pura de este arte universal. La programación se completa con las propuestas escénicas del dúo cómico Aguilera y Mení (10 de agosto) y Comandante Lara & Cía (13 de agosto), que aportan humor y acento andaluz en Tío Pepe Comedy.

Veranea en la Bodega 2025 propone un verano diferente: íntimo, vibrante y profundamente andaluz. Como celebración de lo sensorial, y propuestas que trascienden lo culinario, la alta gastronomía vuelve a ser uno de sus grandes pilares. El restaurante Pedro Nolasco, ubicado en la emblemática calle Ciegos, considerada una de las más bellas del mundo, propone un menú de autor maridado con vinos de González Byass y una cuidada ambientación. Por su parte, el chef Javier Muñoz, del restaurante La Carboná, llegará la noche del 7 de agosto a las bodegas para conquistar entre vinos y fuegos y rendir un homenaje a Jerez desde su esencia en un mano a mano con el chef del Pedro Nolasco, Juan Manuel López Cintado 'Peci'. Carlos Martel de El Huaso propondrá los días 8 y 14 de agosto un maridaje insólito de carnes a la brasa y vinos en una puesta en escena espectacular. A ello se suma The Village, un punto de encuentro antes y después de cada concierto con vinos y cócteles, en el que alargar las noches de baile con los post conciertos y sesiones de DJ de Tío Pepe Festival Club.