The Macallan amplía su inversión en Jerez y se asocia con la tonelería Tevasa

Imagen de trabajos en Tevasa, tonelería jerezana que se ha asociado con The Macallan.

The Macallan anuncia que ha acordado formar una asociación con tres empresas de conocida importancia en la industria española de Sherry Cask, asegurando así un suministro sostenible de barricas de roble europeo de la más alta calidad y subrayando la búsqueda de la marca de una artesanía incomparable y la maestría en la elaboración del whisky.

Según los términos de la asociación, la tonelería Tevasa en Jerez y los aserraderos de sus empresas hermanas, Forestal Peninsular y Forestal Peninsular Cantabria en Lugo y Cabezón de la Sal, se unirán para formar una nueva empresa llamada Tevasa Forestal Group. The Macallan poseerá el 50% del capital social de Tevasa-Forestal Group.

La empresa conjunta completará un cuarteto de importantes inversiones en los últimos dos años, lo que le dará a The Macallan la participación más profunda de cualquier empresa de whisky escocés en la producción de las mejores barricas envinadas con vino de Jerez.

Igor Boyadjian, director general de The Macallan, explica que la asociación con Tevasa Forestal Group fortalecerá aún más la cadena de suministro de barricas envinadas con vino de Jerez de The Macallan, que es fundamental para la calidad de la marca: “The Macallan siempre ha hecho todo lo posible para garantizar que nuestro whisky escocés madure en barricas de roble envinadas con jerez de la mejor calidad. La empresa conjunta, combinada con nuestras otras inversiones en Jerez y Ohio, completará una serie de inversiones que nos darán la participación más profunda en la producción de Sherry Casks.

“Nuestra asociación con Tevasa Forestal Group es un momento significativo para The Macallan, ya que seguimos invirtiendo en la artesanía y la maestría de nuestro producto excepcional. Tevasa es un proveedor de larga trayectoria que fabrica barricas de alta calidad hechas de roble europeo usando duelas que proceden de Forestal Peninsular para la maduración de The Macallan. Esta asociación demuestra nuestro compromiso con la comunidad local y su artesanía”, subraya el director general de The Macallan.

“Mientras celebramos el 200 aniversario de The Macallan, esta mayor integración de nuestra cadena de suministro garantizará nuestra reputación de riqueza y complejidad para las generaciones futuras”, añadió Igor Boyadjian.

Inversiones en Jerez

La alianza con Tevasa-Forestal Group concluirá una serie de inversiones previamente anunciadas por The Macallan en la cadena de suministro de barricas envinadas con vino de Jerez:

Marzo de 2023 : adquirió el 50% del Grupo Estévez y sus vinos, aperitivos, viñedos y bodegas de Valdespino.

: adquirió el 50% del Grupo Estévez y sus vinos, aperitivos, viñedos y bodegas de Valdespino. Septiembre de 2023 : adquirió la tonelería Vasyma en Jerez, especializada en la elaboración de barricas de roble americano.

: adquirió la tonelería Vasyma en Jerez, especializada en la elaboración de barricas de roble americano. Septiembre de 2023: formó una alianza con Coopers Oak, un aserradero especializado en duelas de roble americano que ha sido un proveedor de confianza de Vasyma desde hace más de 30 años.

Forestal Peninsular fue fundada en 1958 por Miguel y Teodoro Fernández Montes, Juan Garriga y Narciso Fernández Prieto. Tiene dos aserraderos en Lugo y Cantabria que obtienen roble de bosques del norte de España y del sur de Francia y producen duelas de roble europeo para barricas. Está dirigida por Narciso Fernández Iturrospe y Camilo Fernández Alonso. La empresa fundó en 1983 la tonelería Tevasa en Jerez, especializada en la producción de barricas de roble europeo de la más alta calidad para los sectores del whisky escocés, el vino de Jerez y el brandy.

La experiencia de los equipos de Tevasa y Forestal se mantendrá a través del liderazgo continuo de Narciso Fernández Iturrospe y Camilo Fernández Alonso y sus equipos de gestión existentes.

Narciso Fernández dijo que todos los involucrados en Tevasa y Forestal Peninsular y Forestal Peninsular de Cantabria están encantados de formar una alianza estratégica con The Macallan: “Tevasa y The Macallan han trabajado juntos durante más de 40 años buscando y elaborando las mejores barricas de roble europeo para ayudar a crear este whisky incomparable. Todos en nuestra tonelería de Jerez y en los aserraderos de Galicia y Cantabria estamos muy emocionados de asociarnos con The Macallan y de contribuir aún más a la artesanía que ayuda a que la marca destaque como uno de los mejores whiskies del mundo”.

Por su parte, Paul Hyde, director financiero de Edrington, productor del whisky The Macallan entre otras bebidas espirituosas, añadía que “Tevasa, Forestal Peninsular y Forestal Peninsular de Cantabria han sido socios muy valiosos de The Macallan durante más de cuatro décadas y, gracias a la artesanía y la habilidad de su gente en Jerez y el norte de España, han logrado fabricar barricas de calidad excepcional para la marca. Esperamos trabajar más estrechamente que nunca mientras nos centramos en continuar con la excelencia y la innovación que son el sello distintivo de The Macallan Single Malt Scotch Whisky”.