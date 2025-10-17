El fin de semana arranca en Jerez con sol y terminará con cielos nubosos

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un fin de semana estable en Jerez de la Frontera y su campiña en el que predominarán, de inicio, los cielos despejados, y concluirán con intervalos nubosos y posibles lluvias previstas ya para el próximo lunes.

Según la previsión de la Aemet publicada en su página web, este viernes día 17 predominarán los cielos soleados con temperaturas similares a días anteriores, es decir, 29º de máxima y 15º de mínima.

Esta situación de estabilidad se prolongará hasta primera hora de la tarde del domingo en la que los cielos se cubrirán de nubes con escasas opciones de lluvia que serían, en tal caso, dispersa y muy escasa.

El riesgo de precipitaciones en Jerez aumenta hasta un 60% (según estimaciones a esta hora del viernes) este próximo lunes 20 ya que se prevén cielos muy nubosos aunque, de nuevo, con lluvia débil y poco consistente. Esta posible reaparición de los chubascos se debe a la entrada en la península de un frente asociado a borrascas atlánticas.

Además, la semana que viene las temperaturas serán más altas de lo normal para la época del año en todo el país, especialmente en la mitad oriental de la Península.

Mientras, los vientos soplarán variables este fin de semana en nuestra ciudad y su campiña. Hoy viernes y mañana sábado serán principalmente moderados de componente este y sudeste mientras que el domingo serán de dirección sur con rachas máximas de hasta 15 kilómetros por hora.

Aviso amarillo por lluvias en Granada y Jaén

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este viernes en Andalucía cielos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, y chubascos localmente fuertes en las sierras, con alerta amarilla en las provincias de Granada y Jaén.

Esta alerta afectará a Granada y Jaén y lloverá con intensidad en la cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras (Granada), con acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo se recogerán esas cantidades en Cazorla y Segura (Jaén).

Las temperaturas mínimas seguirán en descenso, con máximas sin cambios, y localmente bajarán en el interior oriental.

Los vientos soplarán moderados de levante en el litoral mediterráneo y en la provincia de Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho, y en el resto serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Mañana se prevén cielos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, y poco nubosos en el resto, aumentando a nubosos, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y vVientos flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz, y en el resto flojos variables.

Siete comunidades en aviso amarillo

Diversas zonas de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha están hoy en alerta amarilla, con riesgo para ciertas actividades, por lluvias que acumularán entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, con especial intensidad en Mallorca.

Habrá tormentas fuertes que podrán ir acompañadas de granizo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

En Cataluña se podrán acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral de Barcelona, litoral sur de Girona y asimismo en el litoral de Tarragona, que estarán en alerta amarilla hasta las 12 horas.

En Baleares las lluvias dejarán hasta 20 litros también en las islas de Ibiza y Formentera, y 25 litros por metro cuadrado en una hora en el sur de Mallorca que aumentarán hasta 30 litros en el interior de la isla.

También lloverá con intensidad en la cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras (Granada), en Andalucía, con acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo se recogerán esas cantidades en Cazorla y Segura (Jaén).

En Gúdar y Maestrazgo (Teruel) las acumulaciones serán de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las mismas cantidades se registrarán en el interior de Valencia y en el interior sur de Castellón, y no se descarta que afecten a zonas colindantes del prelitoral.

En diversos puntos de Albacete como la zona de La Mancha, entre otras, las lluvias dejarán hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora; también en la Mancha conquense y la serranía de Cuenca.

En Canarias está previsto que se acumulen entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora en diversas zonas de La Palma y en las islas de La Gomera y El Hierro. En las cumbres de La Palma se podrán registrar 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Por otra parte, también en alerta amarilla, las nieblas afectarán hasta las 9 horas a puntos de Lugo en Galicia, como la zona centro, principalmente en el entorno de la A-8 con una visibilidad de 200 metros, al igual que en el entorno de A Mariña.