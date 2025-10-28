El tiempo en Jerez: aviso amarillo por lluvias, tormenta y viento este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado diversos amarillos en la campiña de Jerez debido a la previsión prevista para este miércoles 29 de octubre. En concreto, desde la medianoche de este miércoles y durante toda la jornada estará activo el aviso amarillo por lluvias al poder registrarse una precipitación acumulada en una hora de 25 litros por metro cuadrado y de hasta 60 litros en doce horas.

Igualmente, durante toda la jornada de este 29 de octubre se mantendrá vigente en la campiña el aviso amarillo por tormentas ya que, según la Aemet, "no se descarta la formación de tornados". De hecho, desde las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche estará activo el aviso amarillo por vientos en Jerez, ante la posibilidad de que puedan alcanzarse rachas de 70 kilómetros por hora debido a los fuertes vientos del suroeste.

El mal tiempo no afectará solo a Jerez, sino que la predicción de la Aemet incluye también avisos tanto en el litoral como en la Sierra debido a las inclemencias meteorológicas que se esperan durante la jornada de este miércoles.

En Jerez, el Ayuntamiento ha intensificado en estos días las labores de limpieza de los imbornales para evitar inundaciones o minimizar los efectos de una posible tromba de agua por el paso de una borrasca por el municipio.