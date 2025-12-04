¿Qué tiempo hará durante el puente de diciembre en Jerez? un anticiclón alejará el riesgo de lluvia

El tiempo respetará a las zambombas en Jerez, especialmente por la entrada de un anticiclón este próximo sábado

El Puente de Diciembre 2025 arranca este viernes 5 con dos fechas claves y festivas, la jornada del sábado 6 por el Día de la Constitución, y la lunes del 8 por la Inmaculada Concepción.

Este fin de semana largo se presenta, en Jerez de la Frontera y su campiña, con excelentes perspectivas para el turismo, ocio y cultura de la ciudad por la organización de numerosos actos relacionados con la Navidad, la celebración del grueso de zambombas previstas este mes y porque las previsiones hosteleras auguran un lleno técnico en los hoteles de nuestra localidad.

Jerez, ante este escenario cargado de atractivos, prevé ser un hervidero de público con vecinos y turistas por sus calles, donde la mayoría de actividades se festejan al aire libre.

Por ello, se antoja imprescindible consultar si el tiempo acompañará durante las próximas horas.

¿Qué tiempo hará durante el puente de diciembre en Jerez?

Según vaticina la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, nuestra ciudad y su zona rural seguirá aún este jueves y viernes bajo el influjo de varios frentes atlánticos que dejarán cielos cubiertos con nubes y posibilidad de lluvias aunque escasas.

Las temperaturas mínimas serán, con 4 grados centígrados, todavía muy gélidas mientras que las máximas rondarán los 18º. Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes durante la mañana, con rachas máximas de hasta 20 kilómetros por hora, y flojos de noroeste por la tarde.

El viernes 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, la Aemet espera que los frentes lluviosos sigan presentes en nuestra área con cielos cubiertos con lluvias. Es probable que esta situación de inestabilidad se prolongue durante toda la jornada aunque, en todo caso, serán chubascos débiles y dispersos.

Las temperaturas mínimas ascenderán este viernes hasta los 9 grados centígrados mientras que las máximas permanecerán sin grandes cambios con 19º.

El viento soplará con intervalos medios de dirección sur durante las primeras horas de la jornada, rolando a mediodía a componente oeste con rachas máximas de hasta 10 km/h. Por la tarde noche reinará la calma.

Un anticiclón propiciará buen tiempo a partir del sábado

"Todo apunta a que este sábado día 6 las precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la jornada y se prevé un tiempo más estable, con menos lluvias, una cota de nieve alta y temperaturas más altas e incluso suaves", adelantó Rubén Del Campo, portavoz de la Aemet.

La razón de esta mejora se debe a la entrada en la península de un anticliclón con altas presiones que alargará la bonanza meteorológica hasta, al menos, principios de la semana que viene.

Aquí, en Jerez de la Frontera, esta situación de estabilidad se caracterizará por cielosnublados, ausencia de lloviznas y un ligero repunte de las temperaturas mínimas hasta los 10º. Los vientos estarán en calma soplando una leve brisa del oeste por la tarde.

Domingo y lunes nubosos aunque sin agua

La situación de estabilidad atmosférica se afianzará dos jornadas más, la del domingo 7 y lunes 8, que serán festivas de forma consecutiva por la celebración del Día de la Inmaculada.

La jornada dominical será de cielos nubosos o cubiertos a primeras horas y que dejarán paso a intervalos de nubes medias y altas desde el mediodía y hasta el anochecer. Las temperaturas permanecerán sin cambios con un valor mínimo de 9º y una máximo de 18º.

Ya el lunes 8 de diciembre, día de fiesta nacional, se esperan cielos con intervalos poco nubosos y despejados, con mínimas de 7ºC y máxima de 19º.