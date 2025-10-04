Fin de semana casi veraniego en Jerez

Varias sombrillas de los negocios hosteleros de la calle Larga de Jerez abiertas para proteger de los efectos del calor y los rayos del sol

El tiempo casi veraniego seguirá presente este fin de semana en Jerez de la Frontera y su campiña con temperaturas significativamente altas para ser el mes de octubre y con cielos despejados y soleados.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología publicada en su página web, este sábado día 4 las temperaturas máximas ascenderán hasta los 32 grados centígrados mientras que las mínimas rondarán los 15º.

Los cielos estarán, en general despejados y poco nubosos mientras que los vientos soplarán variables con rachas de suroeste y oeste durante la primera mitad del día y de dirección sur por la tarde.

Hoy sábado, además, ascenderán las temperaturas en otros puntos de Andalucía, siendo la máxima más alta prevista de 35 grados en Sevilla.

A la provincia de Sevilla le seguirá Córdoba, con 34 grados; Huelva, con 33, Jerez con 32º y Granada y Málaga, donde se alcanzarán los 31 grados.

En el resto de las provincias estarán por debajo de los 30 grados.

Por otro lado, la Aemet avanza que la próxima semana será, en términos generales en la mayor parte del país, más cálida y seca de lo normal para la época del año en la que estamos.

Calor en el sur y frío en el norte peninsular

Un frente frío recorrerá este sábado el extremo norte peninsular y se producirá un descenso notable de las temperaturas máximas en zonas interiores de Galicia y del Cantábrico occidental, mientras que en el resto de la península se espera un tiempo estable.

Según ha informado hoy la Aemet, un frente frío recorrerá el extremo norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos a su paso, con precipitaciones que afectarán a Galicia, el área cantábrica, norte de la Ibérica y la cara norte del Pirineo, mientras que en el resto de la península se espera un tiempo estable, con abundante nubosidad en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos.

En las islas Baleares se darán intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco ocasional en el norte y tendencia a despejar; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La predicción contempla también probables nieblas o bancos de niebla en Galicia, Cantábrico oriental, alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos, con brumas y nieblas en el norte peninsular al paso del frente.

Las temperaturas máximas irán en aumento en Baleares, en el litoral de Huelva, el tercio nordeste peninsular y resto de áreas mediterráneas y se esperan descensos localmente notables en el Cantábrico occidental y Galicia, así como en las costas atlánticas gaditanas.

La mínimas, por su parte, irán en aumento en los archipiélagos, en el Ampurdán y el tercio sureste peninsular y se esperan descensos en las montañas del extremo norte y Extremadura, con pocos cambios térmicos en el resto.

En algunos puntos del Guadalquivir, Alborán o Segura se podrán superar los 34 grados.

Según la Aemet, soplarán vientos moderados del sur y suroeste en litorales de Galicia y el Cantábrico y de alisio en las islas Canarias y serán, en general, flojos de componente oeste en el resto.