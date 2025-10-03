Salida extraordinaria de la Trinidad y procesiones de San Dionisio y de Rosario de la Yedra, la agenda cofrade del fin de semana en Jerez

Una de las grandes protagonistas de este fin de semana será la Hermandad de Humildad y Paciencia con la salida con carácter extraordinario de su dolorosa, María Santísima de la Trinidad, para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la corporación. No obstante, este fin de semana también se celebra la procesión del Patrón, San Dionisio, desde su Parroquia.

Además, y comenzado ya el mes de octubre, se suceden las procesiones y cultos con motivo de la festividad del Rosario. En este fin de semana procesionará la talla rosariana a la que le rinde culto la Hermandad de la Yedra. Además, varias hermandades también celebran la festividad de San Francisco de Asís.

Procesión extraordinaria de la Trinidad

En la tarde de este sábado se celebrará la salida extraordinaria de María Santísima de la Trinidad, de la Hermandad de Humildad y Paciencia, que irá bajo palio junto a San Juan. El paso ha sido cedido a la cofradía por parte de una hermandad de Carmona. Saldrá a las seis de la tarde y llevará el acompañamiento musical de la Banda de Música Maestro Dueñas, de El Puerto.

El itinerario que hará la cofradía será: Plaza de las Angustias, Santísima Trinidad, Medina (donde visitará la Parroquia de los Descalzos), Descalzos, Diego Fernández Herrera, Siervas de María, Porvenir, Pañuelo de la Yedra, Plazuela (visitará la Capilla de la Yedra), Sol, Pedro Alonso, Barja (visitará Parroquia de San Miguel), Santa Cecília, Armas, Plaza Monti, Pozuelo, Letrados, Plaza de la Asunción (Parroquia de San Dionisio), Padre Luis Bellido, Plaza Plateros, Conde Cañete del Pinar, Plaza de la Yerba, Consistorio, Plaza del Arenal, Corredera y Plaza de las Angustias. La recogida está prevista para medianoche.

Procesión extraordinaria de San Dionisio

La Parroquia de San Dionisio organiza un año más la procesión del Patrón de la ciudad, San Dionisio Areopagita, que se celebrará este sábado a partir de las siete y media de la tarde. El itinerario que realizará será: Doctor Revueltas, Plaza de la Asunción, San Dionisio, Consistorio, Plaza del Arenal, Lancería, Larga, Alameda del Banco, Eguilaz, Tornería, Plaza Plateros, Conde Cañete del Pinar, Plaza de la Yerba, San Dionisio, Plaza de la Asunción y Doctor Revueltas y Parroquia San Dionisio. La recogida está prevista sobre las diez de la noche.

El acompañamiento musical irá por cuenta de la Banda de Cornetas y Tambores Caridad, de Jerez.

Procesión de la Virgen del Rosario de la Yedra

La Hermandad de la Yedra organiza un año más la procesión de la Virgen del Rosario, titular de la corporación de la Madrugada jerezana. La salida será a las ocho y cuarto de la tarde y tendrá el siguiente recorrido: Sol, Granados, Plaza de las Angustias, Molineros, Cruz Vieja, Cerro Fuerte, Lecheras y Empedrada. Se recogerá en torno a las diez de la noche.

Cultos a la Virgen del Rosario

Otras dos corporaciones continúan celebrando este fin de semana sus cultos dedicados a la Virgen del Rosario. La Archicofradía de Madre de Dios del Rosario, Patrona de Capataces y Costaleros, está celebrando desde el miércoles los cultos por su festividad que se están desarrollando a partir de las siete y media de la tarde en la Parroquia de Santiago y que están siendo oficiados por Juan Antonio Vital Santos, párroco de Santa Ana y San Juan de Dios. La función principal de instituto será este domingo a partir de las doce de la mañana, oficiada por Juan Jacinto del Castillo, párroco de Santiago.

Mientras tanto, la Archicofradía del Rosario de Montañeses, del Convento de Santo Domingo, celebra su triduo a partir de este domingo a partir de las siete y media de la tarde. La predicación correrá a cargo de Juan Carlos González del Cerro.

Estreno de la película de la Magna

El Teatro Villamarta acoge este domingo el estreno de la película 'La llena de gracia', la película dedicada a conmemorar el primer aniversario de la Procesión Magna Mariana celebrada en Jerez en octubre de 2024. La obra, de 92 minutos de duración, cuenta con dirección de José Manuel Melero, de la productora jerezana Handa Movies, y recoge todo lo sucedido durante la jornada del 19 de octubre de 2024 así como lo acontecido durante los meses previos a esta fecha, conformando una narración coral que expone tanto la preparación de la procesión, como las actividades paralelas organizadas en torno a esta celebración sin duda histórica.

Cultos a San Francisco de Asís

Varias hermandades celebran cultos dedicados a San Francisco de Asís. Uno de ellos es la Hermandad de la Defensión que desde este jueves está celebrando, junto con la orden capuchina, en el triduo a este santo. La eucaristía, que se está celebrando desde las siete de esta tarde, corre a cargo de Fray Pedro Enrique Rivera Amorós, de la orden de los hermanos menores capuchinos. Mientras, el sábado, festividad de San Francisco de Asís, contará con la participación Resonare Música. En estos cultos también participa la Hermandad de la Exaltación dada su condición de Seráfica y Franciscana Hermandad.

Por su parte, la Hermandad de las Cinco Llagas está celebrando desde el miércoles un triduo que comienza a las ocho de la tarde en la Iglesia Conventual de San Francisco. Este viernes habrá una vigilia de oración y el sábado una eucaristía a partir de las ocho de la tarde.

Finalmente, la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín continúa celebrando también el triduo en honor de San Francisco de Asís. Este viernes la eucaristía se celebrará en el Convento de las Clarisas Franciscanas de la calle Barja a partir de las ocho y media de la tarde. El sábado se celebrará la función solemne en la Parroquia de San Enrique y Santa Teresa de Guadalcacín a partir de las once de la mañana.

Y el domingo se celebrará la procesión con el Santo por las calles de Guadalcacín. La imagen será acompañada musicalmente por la Agrupación Musical de la Sentencia, de Jerez.

Aniversario del Convento de Santa María de Gracia

La Hermandad del Amor participa desde este viernes en la apertura del quinto centenario de la fundación del Convento de Santa María de Gracia (Santa Rita). A las ocho se celebrará en este templo una misa y, a su término, se presentará el cartel y el logotipo de esta efemérides, que ha sido realizado por Juan Manuel Zarazaga Guzmán.

Conferencia sobre la restauración de la Virgen de los Dolores

La Hermandad de las Tres Caídas celebra este viernes una conferencia sobre la restauración que se realizó a María Santísima de los Dolores. Será realizada por las dos especialistas que realizaron estos trabajos, Cristina Espejo Segura y Pepa Segura Castro. Será en la sede de la hermandad a partir de las nueve menos cuarto de la noche.

Igualás de costaleros

A lo largo de este fin de semana se celebrarán varias 'igualás' de costaleros. La Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario de Montañeses la realizará el próximo sábado, a partir de las nueve de la noche en el Convento de Santo Domingo. La salida procesional está prevista para el domingo día 12,.

Mientras, la Parroquia del Corpus Christi acogerá el domingo, a partir de las cinco de la tarde, la igualá de costaleros de Nuestra Señora de la Cabeza, que procesionará el próximo 8 de noviembre.