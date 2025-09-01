Aquí tienes las fechas para donar sangre en Jerez esta semana: "En verano echa una mano"

Imagen de una campaña de donación de sangre en los Claustros de Santo Domingo.

No puede haber un plan mejor para empezar septiembre que ayudando a quienes lo necesiten. Puede ser cualquiera, incluso tú. De modo que si cumples los requisitos para donar sangre, esta semana lo tienes aún más fácil, ya que, podrás hacerlo en tres puntos diferentes de Jerez.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz vuelve a hacer un llamamiento a la población para participar en varias colectas programadas estos primeros días del mes de septiembre. Todas las colectas se realizan en horario de 17:30 a 21:30 horas.

Martes 2 y miércoles 3 de septiembre : en el edificio Jerez 2002, en el Complejo Deportivo Chapín (avenida Rafa Verdú).

: en el edificio Jerez 2002, en el Complejo Deportivo Chapín (avenida Rafa Verdú). Jueves 4 de septiembre : en el centro de Barrio Vallesequillo, ubicado en la barriada Vallesequillo (calle Ferrocarril).

: en el centro de Barrio Vallesequillo, ubicado en la barriada Vallesequillo (calle Ferrocarril). Viernes 5 de septiembre: en barriada San Joaquín, Asociación de Vecinos Centro de Barrio San Joaquín (calle Los Cedros).

Colectas de sangre en Jerez.

Además de en estas colectas puntuales, también puedes donar siempre en el punto de donación de Sangre del Centro de Transfusión, Tejidos y Células situada en el Hospital Universitario de Jerez. El horario de dicho centro es de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas. Para donar plasma, reserva cita en el 956 033 120.

Si te encuentras en otras localidades de la provincia de Cádiz, igualmente, podrás encontrar la fecha y la hora en la que hacer tu donación. A continuación, te ofrecemos el calendario con las correspondientes ubicaciones y horarios.

Colectas de sangre en la provincia de Cádiz.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.