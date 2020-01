El propietario del Palacio de la Condesa de Casares, en la plaza de la Asunción, asegura que como en cualquier casa antigua, “aquí se escuchan ruidos”. El jerezano David Fraser-Luckie lo dice a propósito de la emisión el pasado domingo de un reportaje sobre dicho inmueble, en el programa ‘Cuarto Milenio’ de Cuatro, con el objetivo de identificar posibles fenómenos paranormales. Para ello contaron con la visita del sensitivo Aldo Linares quien acudió al lugar para comprobar la presencia, según aseguró durante la emisión, “de un hombre mayor con algo grave en el vientre nada más entrar”.

Fraser-Luckie confirma que en el programa “aciertan bastante, son historias que pasan en casa y que hay. Me dijeron cosas fuera de cámara que sólo sabía yo y eran ciertas. La gente puede pensar que es rollo, pero dan en el clavo bastante”. Subraya que esos fenómenos “no son cosas que asusten, ni hay fantasmas con cadenas y sábanas que se paseen. Tampoco hay que darle mucha importancia, están ahí y ya está. Yo nunca he visto nunca nada pero sí he sentido. Otras muchas personas me dicen que sí que han visto”, confiesa.

La casa, que está en venta, la compró la bisabuela de David en 1912 y su propietario vive en ella parte del año. “Y vivo solo y no pasa nada. No creo que esto sea un obstáculo para venderla, no tiene importancia”, insiste. Sobre el actual palacio estuvo situada con anterioridad, en torno al 1678, la cárcel real, que se derribó en 1837 y luego se construyó la casa.

Personas sensitivas entraron en contacto con el programa ‘Cuarto Milenio’, que se interesó por estos fenómenos de la casa. Durante el reportaje, cuenta Fraser-Luckie que miembros del programa le dijeron que habían sido ‘recibidos’ “por un señor muy elegante y educado y de verbo florido. Y, efectivamente, mi padre era muy elegante y escribía muy bien. Y era él. Y decían cosas de él como que estaba mal de la barriga, y sí, él murió de cáncer de páncreas. Y eso sólo lo sabía yo, no podía saberlo nadie. Yo soy muy escéptico, pero sí que hay energías. Pero que no me da miedo”.

El propietario asegura que no tiene prisa por venderla, “es una casa muy grande para una sola persona, no es práctica. Yo soy hijo único. Para qué la quiero entera sin vivirla casi”. Un palacio que genera además interés como escenario para el cine y es que el que el pasado año se rodaron series como ‘El verano que vivimos’ y ‘La Templanza’.