Tomás Sampalo toma posesión como concejal del Ayuntamiento de Jerez

En la mañana de este jueves se ha celebrado en el Ayuntamiento de Jerez un pleno con carácter extraordinario donde Tomás Sampalo ha tomado posesión como concejal. Ocupa el puesto dejado por José Ángel Aparicio, que a principios de esta semana ha sido nombrado delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

Sampalo asumirá las delegaciones de Deportes y Salud tras la remodelación realizada por el ejecutivo encabezado por María José García-Pelayo, que aprovechó la marcha de Aparicio para hacer algunos cambios en el organigrama de su gobierno.

Tomás Sampalo, de 53 años, es diplomado en Magisterio en Educación Física y ha realizado un máster en Entrenamiento Personal y Coach Deportivo. Su trayectoria profesional ha estado centrada en la empresa privada, concretamente en El Corte Inglés, donde ha trabajado durante 25 años principalmente en el departamento de Deportes, colaborando, además, en su Área de Formación como instructor de distinta materias relacionadas con el ámbito del deporte, material deportivo, sistema de datos y procesos internos de la empresa, experiencia en organización y gestión de eventos y gestión de grupos deportivos.

Por otro lado, el pleno aprobó la propuesta de autorización previa de la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Guadalcacín, que requiere del acuerdo previo del Consistorio jerezano. La delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, explicó que “el artículo 118 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía establece en su apartado tercero que las plantillas, las relaciones de puestos de trabajo y las ofertas de empleo público que apruebe la Junta vecinal de una entidad local autónoma necesitan autorización previa del órgano competente del ayuntamiento matriz”