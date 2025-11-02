Torre Alháquime y el miedo a perder su iglesia barroca

Desde diciembre de 2024, la Iglesia Nuestra Señora de la Antigua de Torre Alháquime permanece cerrada al culto. Problemas en el estado de conservación y deficiencias estructurales provocaron que el Obispado de Asidonia-Jerez, a la que pertenece la misma, decidiera a finales de año clausurar el edificio, que desde entonces sigue cerrado.

Durante todo este tiempo, el alcalde, Pedro Barroso, ha trabajado para buscar alternativas a su restauración, ya que el informe efectuado en su momento por los técnicos, hablaban de un coste total de 350.000 euros. Mientras, el Ayuntamiento de la localidad, que cuenta con unos 800 habitantes, ha cedido a la feligresía un espacio que están sirviendo de salones parroquiales donde se están desarrollando las distintas actividades eclesiáticas.

Además, desde el Consistorio se contactó con Diputación "para tratar de buscar financiación a las obras porque nosotros, al ser un Ayuntamiento tan pequeño, no tenemos capacidad para ello. Nuestro presupuesto es el más bajo de la provincia de Cádiz, sólo tenemos 800.000 euros y no nos llega", asegura su alcalde. Fruto de esos contactos, se obtuvo una subvención nominativa de 100.000 euros a favor de la institución propietaria del edificio, el Obispado de Asidonia-Jerez.

"Nosotros no podíamos recibir el dinero porque no somos los dueños de la iglesia, eso pertenece al Obispado, por lo que hicimos todas las gestiones pertinentes para que con ese dinero comenzasen los trabajos de restauración", explica.

El problema a día de hoy es que casi un año después del cierre "todo sigue igual" y desde el Ayuntamiento no esconden su preocupación "porque van a llegar las lluvias y eso puede agravar aún más los problemas estructurales. Este edificio está considerado Bien de Interés Cultural desde 1983 y por tanto, nosotros como administración y como ciudadanos tenemos una responsabilidad".

Pedro Barroso, alcalde, junto a la fachada, que presenta algunas grietas.

Entre los problemas estructurales que presenta el edificio se encuentra el deterioro de la base donde se sustenta la iglesia, una circunstancia que ha hecho que el mismo "se esté inclinando, llegando incluso a romper algunas columnas", destaca el alcalde. Por esta razón, "se necesita un proyecto integral que, al menos de principio, ponga freno a los problemas actuales y no vayan a más".

Desde el Consistorio se ha solicitado al Obispado “que nos digan en qué momento se encuentra el proyecto porque la ciudadanía quiere saber qué va a pasar con su iglesia y está preocupada por los posibles daños que pueda sufrir si las obras no comienzan pronto”, reconoce Pedro Barroso.

Del mismo modo, se ha ofrecido para “trabajar en común y buscar la financiación necesaria para culminar la obra porque con esta subvención, no basta. Por nuestra parte, nos hemos ofrecido para buscar respaldo en otras administraciones como puede ser la Junta de Andalucía y el gobierno central. Entre todos tenemos que trabajar para que este patrimonio no se venga al suelo, por eso exigimos al Obispado que actúe”.

Por su parte, desde el Obispado ha mostrado su preocupación por la situación actual de la parroquia y asegura que están “a la espera de recibir de Diputación el convenio para recibir la subvención” y comenzar con las posibles actuaciones.

Mientras, la preocupación se ha trasladado ya a los vecinos, que consideran su iglesia como “algo nuestro” y ven cómo la falta de actuación “puede provocar que sufra daños irreparables”, asegura Juan José Fernández, vecino y cronista de de Torre Alháquime, que también ha solicitado al Obispado “una intervención urgente”.