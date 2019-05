Los trabajadores de las ambulancias presionan para que el SAS asuma el servicio

UGT ha anunciado una nueva huelga en las ambulancias, esta vez a partir del próximo día 24, tras acusar a las empresas concesionarias del transporte sanitario en la provincia, a excepción de Ambulancias Barbate, de continuos incumplimientos del pliego de condiciones y de los acuerdos firmados con los comités de empresa. "Después de infinidad de reuniones y negociaciones la parte social sí hemos cumplido, pero la estrategia de las empresas es dilatar y mostrar poca voluntad de llegar a acuerdos, evidentemente la excusa de mal pagador".

El sindicato mantiene que la reunión que tuvo el comité de huelga con la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, el pasado día 17 de mayo, "en la que solicitamos su mediación, fue más de lo mismo y todo sigue en el aire".

Los comités reclaman a la Junta que "actúe con contundencia", abra un expediente a las empresas y empiece a hacer gestiones para recuperar el servicio y confeccionar un nuevo pliego de condiciones "que imposibilite que este tipo de empresas, después de los antecedentes e incumplimientos que están generando, no se puedan presentar a la licitación de los servicios".

No obstante, los representantes de los trabajadores no ocultan que "lo ideal sería que fuera un servicio público" y aseguran que no entienden cómo a la actual administración de la Junta "le dé igual que los ciudadanos de la provincia sufran una huelga de estas características".

Los trabajadores piden a los ciudadanos comprensión y apoyo ante la nueva convocatoria de huelga y no descartan una recogida de firmas por toda la provincia "para que este servicio fundamental para todos los ciudadanos pase a ser un servicio publico y gestionado directamente por el SAS".

Ante estas críticas desde la delegación de Salud indicaron que está trabajando para evitar la huelga de ambulancias, aunque advierte que es un asunto entre empresa y trabajadores en el que "Salud no puede entrar más allá de las competencias establecidas". Recuerda, no obstante, que por primera vez se ha puesto en marcha una comisión de seguimiento del concierto para subsanar el déficit de ambulancias. "En esta comisión se detectaron todos los incumplimientos, trasladándoselos a las empresas afectadas, que iniciaron la subsanación de los mismos".

Según la delegación territorial, todo ello ha supuesto un procedimiento y unos tiempos, pero asegura que en ningún momento se ha dejado de trabajar "para solucionar esta situación en beneficio de los usuarios".

Insiste también en que se han creado subcomisiones de áreas de gestión sanitarias para verificar que se estaban subsanando todas las deficiencias de las ambulancias, "que han pasado todos los controles por medio de inspección médica. Desde la delegación se está verificando que se consigue cumplir todas las cláusulas que las empresas tienen obligación de cumplir, según el pliego de condiciones".

Recalca, por otro lado, que el conflicto se inicia "tras la adjudicación de un servicio ideado por el último gobierno socialista de la Junta. Lamentamos que lo que está ocurriendo es fruto, nuevamente, de la nefasta gestión en materia sanitaria por parte de los anteriores gestores".