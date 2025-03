Tui opera desde otros aeropuertos los vuelos a Jerez por una huelga en Alemania

Este lunes, el tráfico aéreo en Alemania se encuentra notablemente afectado por una huelga que se se está desarrollando en 11 aeropuertos del país. Esto ha conllevado que la operatividad que la turoperadora Tui tenía prevista para esta jornada con el aeródromo jerezano se ha visto afectada en parte. No se han producido cancelaciones de las cuatro conexiones previstas para esta jornada, pero la mayoría de los aviones no han podido partir ni regresar a los aeródromos germanos previstos inicialmente, sino que han tenido que operarse desde otras terminales menos habituales donde no hay paros o la incidencia ha sido menor.

Para este lunes, Tui tenía programadas cuatro conexiones con Jerez: Düsseldorf, Fráncfort, Hannover y Stuttgart. Hasta este mediodía, dos de ellas, la de Hannóver y Fráncfort se han podido realizar, aunque partiendo desde otros aeródromos. Así, la primera se ha realizado utilizado como alternativa el Aeropuerto de Brunswick; mientras la segunda se ha realizado desde Paderborn. Ahora bien, de regreso, esta última sí ha podido regresar al origen habitual (Fráncfort). En cambio la primera ha vuelto a la terminal alternativa. Sí ha podido operar con relativa normalidad la ruta desde Stuttgart, aunque acumulando cierto retraso respecto a los horarios establecidos inicialmente.

Para esta tarde está prevista la ruta desde Düsseldorf, aunque la aeronave que la cubre se prevé que parta y regrese desde el Aeropuerto de Münster. La compañía Tui ha ofrecido a los pasajeros afectados el traslado desde la terminal inicialmente prevista hasta la que finalmente está operando los vuelos.

La huelga de trabajadores del sector público y del personal de tierra de 11 aeropuertos alemanes convocada por el sindicato Verdi ha provocado, hasta este mediodía, la cancelación de 105 vuelos en total en 16 aeropuertos españoles, según los datos facilitados por Aena. En Alemania se han producido hasta el momento más de 3.400 cancelaciones en los aeropuertos de Múnich, Fráncfort, Stuttgart, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburgo, Berlín-Brandeburgo y Leipzig-Halle.

En este comienzo de marzo, dos compañías son las que operan conexiones entre Alemania y Jerez. Además de Tui, la firma Eurowings vuela entre Düsseldorf y Jerez, aunque para este lunes no tiene vuelos programados. Mientras, Tui tiene programadas cuatro conexiones los lunes y jueves con distintas terminales germanas.