La tuna de Ciencias Sociales de Jerez se consagra en Úbeda y suma su segundo gran premio del año

La Tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez ha vuelto a demostrar su extraordinario nivel musical y artístico, erigiéndose como la gran triunfadora del XXVII Certamen Nacional de Tunas "Andrés de Vandelvira", celebrado este pasado fin de semana en Úbeda (Jaén). La agrupación, que desplazó a casi una treintena de sus miembros, se hizo con los máximos reconocimientos del jurado, consolidando un año de éxitos sin precedentes.

En una actuación memorable, la tuna jerezana obtuvo no solo el galardón más codiciado, el primer premio del certamen, sino que también fue reconocida con el premio al Mejor Solista por la excepcional calidad de su interpretación vocal. Además, su integrante conocido como "Chamorro" recibió el Premio "Run Run", una distinción especial que se otorga al tuno que más se ha hecho notar. El jurado reconoció el altísimo nivel de la agrupación, que se impuso a otras tunas de gran prestigio llegadas de diferentes puntos de España, como la Tuna de Económicas de La Laguna, la Tuna Universitaria de Jaén, la Tuna del CMU San Juan Bosco de Sevilla y la Tuna Universitaria de León.

La tuna jerezana, en plena actuación.

Este rotundo éxito en tierras ubetenses confirma el buen rumbo y la magnífica salud de la agrupación, ya que se trata del segundo certamen consecutivo que gana el premio a la mejor tuna en lo que va de año, tras su victoria en el Certamen Internacional de Tunas "Ciudad de La Línea" el pasado febrero. Este hito pone de manifiesto el altísimo nivel de compromiso, ensayo y talento de sus componentes.

Más allá de los premios, la Tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación destaca por su excelente labor de integración y acercamiento con la Universidad de Cádiz y la vida del Campus de Jerez. Se han convertido en unos magníficos embajadores de la ciudad y de su universidad allá donde actúan. Fruto de este buen hacer es la gran cantidad de gente joven que actualmente quiere formar parte de la agrupación, asegurando una vibrante cantera de "novatos" que garantiza la continuidad y el futuro de esta tradición.

"Estamos increíblemente felices. Este premio es el resultado de meses de mucho trabajo y, sobre todo, de la unión que tenemos como familia. Es un orgullo llevar el nombre de Jerez y de la UCA a lo más alto. Ver que cada vez más jóvenes se interesan por unirse a nosotros es la mayor recompensa y nos da fuerzas para seguir creciendo", ha asegurado su portavoz Antonio Llanos.

Sobre la Tuna de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Jerez

Formada en noviembre de 2022 por miembros provenientes de tunas de la provincia, la agrupación estudiantil está vinculada a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz en el Campus de Jerez. En poco tiempo, ha logrado posicionarse como un referente en el panorama nacional de tunas gracias a su calidad musical, su energía y su espíritu de compañerismo