La UCA celebra en Jerez la II Jornada de Voluntariado Internacional

Imagen de la II Jornada de Voluntariado Internacional celebrado en el Campus de la Asunción de la UCA en Jerez

La Universidad de Cádiz, a través de la Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo (OCID) del Vicerrectorado de Internacionalización, ha celebrado esta semana la II Jornada de Voluntariado Internacional UCA–Diputación de Cádiz–Banco Santander.

El encuentro ha tenido lugar el jueves en el salón de actos del edificio de Institutos de Investigación del Campus de Jerez, y se ha consolidado como un espacio de reflexión, visibilización e impulso del voluntariado como forma de participación solidaria y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La jornada, organizada en colaboración con la Diputación de Cádiz y con el apoyo de Banco Santander a través de sus programas de becas, ha reunido durante la tarde a representantes institucionales, entidades de cooperación, voluntariado universitario y personas interesadas en conocer de cerca las experiencias desarrolladas durante 2025 en distintos países del Sur Global.

Las jornadas han estado presididas por la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Cádiz, Marcela Iglesias, que ha estado acompañada por la directora de Secretariado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Inmaculada Antolínez.

El programa se ha iniciado con una bienvenida institucional, tras la cual se ha proyectado el documental Sembrando futuro desde el voluntariado internacional, que recoge testimonios y vivencias del estudiantado y personal de administración y servicios (PTGAS) de la UCA que ha participado en estos programas.

A continuación, se ha presentado la dinámica de la Biblioteca Humana, una actividad participativa que busca humanizar las experiencias y fomentar el diálogo entre iguales.

Dos mesas redondas han estructurado el núcleo central del encuentro. La primera ha estado dedicada al Programa de Becas Diputación de Cádiz–UCA, con intervenciones de representantes de entidades como Fundación Madrazo, Solidaridad Internacional Andalucía, Asociación Siloé y Fundación Centro Tierra de Todos, que han compartido su experiencia en proyectos desarrollados con apoyo institucional.

La segunda mesa ha estado centrada en el Programa General de Voluntariado Internacional UCA–Becas Santander, con la participación de las organizaciones Asociación Paz y Bien, Cooperand amb Llatinoamérica y Fundación Serra Schöntal.

Durante la jornada se ha hecho entrega de los premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) relacionados con la cooperación al desarrollo y los ODS, reconociendo el valor académico y social de investigaciones comprometidas con la transformación global desde la universidad.

En el marco del evento, se ha ofrecido una pausa para café con productos de comercio justo, gracias a la colaboración de Oxfam Intermón, como forma de visibilizar el consumo responsable y la economía solidaria.

La sesión ha finalizado con la actividad Biblioteca Humana, en la que estudiantes y personal universitario que participaron en los programas de voluntariado internacional en 2025 han compartido sus vivencias como libros vivos permitiendo al público conocer de primera mano los aprendizajes y retos de la cooperación en terreno.