La UCA también suspende las clases este miércoles en el Campus de Jerez

La Universidad de Cádiz ha informado de que suspende la actividad presencial en todos sus campus para este miércoles debido a la previsión de temporal en la provincia, donde se activará la alerta naranja por vientos y lluvias en las ciudades donde la universidad tiene sus instalaciones, tanto en el Campus de La Asunción de Jerez de la Frontera como en los de Cádiz, Puerto Real y Algeciras.

Según ha señalado la Universidad en un comunicado, en el caso del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad (PTGAS) se suspende la actividad presencial. Asimismo, ha señalado que desde la Gerencia se enviarán las instrucciones correspondientes en el caso en el que sea necesario garantizar los servicios mínimos y para la organización del trabajo no presencial.

La UCA ha explicado que la decisión se adopta para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, después de que la Aemet haya elevado a nivel naranja el aviso meteorológico en la provincia de Cádiz.

La decisión se adopta en consonación con la resolución de la Junta de Andalucía de suspender las clases presenciales en todos los centros educativos de la comunidad a excepción de la provincia de Almería.

Este ha sido el comunicado de la UCA con el que suspende la actividad en los campus por el temporal

La Universidad de Cádiz informa de la suspensión de la actividad en todos nuestros Campus para el día 04-02-26. Los centros e instalaciones de la Universidad de Cádiz permanecerán cerrados.

Se ha solicitado a todos los centros la reprogramación de los exámenes. Cada centro será el encargado de comunicar a los estudiantes cómo se procederá a este respecto.

Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión ante esta situación excepcional.