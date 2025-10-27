La Unión de Hermandades proyectará dos películas cofrades a beneficio del Comedor de El Salvador

La Unión de Hermandades de Jerez proyectará la semana próxima en Sala Compañía, los días 5 y 6 de noviembre, las dos últimas películas-documental estrenadas sobre temática cofrade en Jerez, en ambos casos con el doble objetivo de seguir dando a conocer estas dos producciones, así como el de reunir fondos que contribuyan a paliar las necesidades del Comedor del Salvador.

El día 5 de noviembre, miércoles, a partir de las 20 horas, se proyectará la película ‘Quedan: la Pasión en Jerez’, original de José Manuel Melero y estrenada durante la pasada Cuaresma, en la que desde la ficción se hace un repaso a toda la Pasión de Cristo, desde la óptica de las cofradías jerezanas.

Cartel anunciador de las dos proyecciones.

Por su parte, el jueves 6 de noviembre, igualmente a las 20 horas, se proyectará la película ‘La Llena de Gracia’, también dirigida por José Manuel Melero, de noventa y dos minutos de duración y dedicada a la Procesión Magna Mariana celebrada en Jerez en octubre de 2024.

Las entradas para poder asistir a cada una de estas proyecciones tendrán un precio de dos euros y podrán ser adquiridas en la sede de la Unión de Hermandades de Jerez, en calle Curtidores, el miércoles 29, el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre, en horario de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas, así como en el kiosco de prensa de la Alameda de Cristina, e igualmente en la propia Sala Compañía ambos días de proyección, en caso de quedar asientos disponibles.