José Manuel Pérez Rodríguez, nuevo capataz de la Virgen del Carmen de Jerez

José Manuel Pérez Rodríguez será el capataz del paso de Nuestra Señora del Carmen en su salida procesional de 2026. Su designación ha sido dada a conocer este martes por la junta de gobierno de la Hermandad de Damas y Caballeros de Nuestra Señora del Carmen.

De este modo, Pérez Rodríguez, que es hermano de la corporación carmelita, sustituye a Raúl Vázquez Mellado, que ha estado al frente del llamador del paso desde 2019. Desde la Hermandad de Caballeros del Carmen se ha querido agradecer "la dedicación, cariño y entrega de quien ha sido hasta ahora el encargado de comandar a la cuadrilla de costaleros de la Reina del Carmelo".

El nuevo capataz ya comanda otros pasos. Así, para la Semana Santa de 2026 ha sido ratificado frente a la cuadrilla del Señor de las Misercordias, de la Hermandad de la Candelaria, misterio en el que se estrenó la pasada Semana Santa. Además, desde hace unos años también dirige el paso del Crucificado de la Buena Muerte.