Un vecino de Jerez cancela una deuda de 30.481 euros tras sufrir un ERTE por el Covid

Un vecino de Jerez logra cancelar 30.481 euros tras sufrir un ERTE por el COVID-19

Un vecino de Jerez de la Frontera ha logrado cancelar una deuda total de 30.481 euros tras acogerse al procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad con la ayuda de Repara tu Deuda Abogados.

Este despacho de abogados solventó satisfactoriamente el débito de 30.481 euros que este vecino jerezano contrajo con entidad financiera.

Según explica en un comunicado la oficina de este despacho de abogados en la provincia de Cádiz, el deudor, vecino de Jerez, "pidió dinero para los gastos familiares pero, desafortunadamente, se vio afectado por un ERTE en la empresa que trabajaba a causa de la pandemia".

"Esta situación provocó que esta persona solicitara otros nuevos créditos para cubrir la financiación que había solicitado. No obstante, dada su inestabilidad laboral, este contratiempo le llevó a no poder hacer frente a su situación de insolvencia y sobreendeudamiento", explican desde Repara tu Deuda Abogados.

Ley de Segunda Oportunidad

-La Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar hasta el 100 % de las deudas pendientes, siempre que se cumpla con los requisitos para acogerse.

-Es necesario tener deudas (aunque estén al corriente de pago) con al menos dos acreedores diferentes: entidades financieras, proveedores, Hacienda, Seguridad Social, etc.

-Tras la reforma de 2022 de la Ley de Segunda Oportunidad se acortan los plazos (hasta un máximo de 18 meses), se simplifica el procedimiento y se abaratan los costes.

-El incumplimiento de este límite temporal de 18 meses puede conllevar penalizaciones a los intervinientes que causan el retraso (administrador concursal, principalmente).

-Con la nueva Ley de Segunda Oportunidad es posible cancelar hasta un máximo de 10.000 euros de deuda con Hacienda y otros 10.000 euros de deuda con la Seguridad Social.

-Ya no es necesario intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, ya que ahora se acude al procedimiento judicial directamente.

-El solicitante podrá escoger entre sacrificar su patrimonio y cancelar todas sus deudas, o salvar su vivienda y asumir un plan de pagos para saldar la parte de las deudas que no se cancelen.

-Con la Ley de Segunda Oportunidad se paralizan los embargos y procesos de reclamación de deudas, y una vez finalizado el proceso, se consigue la salida de los ficheros de morosidad.