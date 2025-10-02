Jerez tiene una renta tres veces menor que el municipio más rico de España, pero el doble que la del más pobre

Como cada inicio del mes de octubre, la Agencia Tributaria ha dado a conocer la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por municipios, un estudio donde se recogen las principales magnitudes que los contribuyentes establecen en la declaración de la renta que se presenta cada año. Los resultados aportados ahora corresponden al ejercicio 2023 dado que la campaña de 2024 continúa abierta —no ya en el periodo voluntario, pero sí en el ejecutivo—.

Y, al igual que en años anteriores, y aunque haya aumentado la renta media declarada respecto al ejercicio 2022, Jerez sigue siendo una de las grandes ciudades andaluzas con menor importe de renta bruta media. Según esta estadística, en 2023 la renta media bruta fue de 26.725 euros, un 2,4% más que en el año precedente. Mientras, la renta media disponible (descontada ya la carga impositiva) fue de 22.091 euros, un 2,1% más. Teniendo en cuenta estos registros, continúa por debajo de las capitales andaluzas. Granada, por ejemplo, tiene una renta bruta media de 32.694 euros; Sevilla, 32.150 euros o Cádiz, 31.357 euros. Pero también le superan otras ciudades como Málaga, Córdoba, Jaén, Almería y Huelva y, en el caso de la provincia, El Puerto, San Fernando, Algeciras y Rota.

A tenor de los datos publicados, y a pesar del crecimiento de la renta declarada en los últimos años —solo bajó en 2020 debido a la crisis provocada por la pandemia del covid-19—, Jerez ha bajado en la clasificación que realiza cada año la Agencia Tributaria. Así, ha pasado del puesto 1.038 a nivel nacional al 1.098 con importes similares a los de localidades como Zafra (Badajoz), Ágreda (Soria), Los Corrales de Buelna (Cantabria) o Ribera de Arriba (Asturias). Ahora bien, antes de la pandemia del covid, la ciudad llegó a ocupar el puesto número 817 en este 'ranking'. Mientras, en la escala andaluza, se encuentra en el puesto quincuagésimo séptimo con registros similares de Mijas o Istán (Málaga), Añora (Córdoba) o La Línea de la Concepción.

Al igual que el año pasado, el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón vuelve a ser el municipio de mayor renta del país con unos ingresos declarados medios de 88.011 euros, unas tres veces más que Jerez. Le siguen el también madrileño de Boadilla del Monte y los barceloneses de Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallès —en esta estadística no se incluyen las localidades del País Vasco y Navarra por contar con un régimen foral propio—. El primer municipio andaluz es la localidad malagueña de Benahavís.

En el lado contrario, el municipio malagueño de Benamargosa se ha situado como el de menor renta de España, con una media de 13.831 euros, casi la mitad que Jerez, seguido de los granadinos Guardahortuna, Colomera y Montejícar.

Aumentan las declaraciones presentadas

Un ejercicio más, aumentó el número de declaraciones presentadas en Jerez, un registro que no para de crecer desde la campaña de 2016. En 2023 se presentaron un total de 100.848, la cifra más alta en la serie histórica alcanzándose por primera vez las seis cifras. Hace 10 años, por ejemplo, se presentaron unas 75.000.

Tanto el número de declarantes como el importe de las rentas de trabajo declaradas también aumentaron en 2023. Así, los rendimientos medios se situaron en los 21.826 euros y se contabilizaron un total de 76.863, unos 4.000 más que en el año pasado. También se incrementaron las rentas generadas por la actividad económica (un 6,7%), pero, en cambio, disminuyeron las generadas por el capital mobiliario (un 13%).

En cuanto a las rentas exentas, y debido a la mejora de la actividad económica y laboral, bajaron las indemnizaciones por despido (un 7,6%) y las cotizaciones a la Seguridad Social aumentaron un 10,7%. También aumentaron las vinculadas a la maternidad, tanto las rentas que están exentas (aquellas que se aplican durante las semanas de baja tras el nacimiento) como las deducciones (los 1.200 euros anuales que se abonan por tener un menor de tres años), incrementándose un 3,7 y un 8,7%, respectivamente. Subieron igualmente las deducciones por los gastos de guardería en un 7,4% respecto a 2022 y los vinculados a las familias numerosas y por tener familiares discapacitados a cargo del declarante.

Por el contrario, y dado que ya está muy limitada la deducción por la adquisición de la vivienda habitual —solo pueden acogerse a ella aquellos que se beneficiaban de ella por un inmueble adquirido antes de 2013—, el número de declaraciones se ha reducido un 4,3% situándose ya por debajo de los 15.000 beneficiarios. También bajó el número de las declaraciones que dieron cuenta de aportaciones realizadas a planes de pensiones privados, situándose en algo más de 9.400, un 4,3% menos en comparación con el ejercicio anterior.