Amazonas, la primera cafetería con açaí puro en Jerez: "¡Experiencia extremadamente inmejorable!

A la Capital Española de la Gastronomía 2026 no s ele puede 'poner un pero'. Puede sonar redundante y es que, ciertamente, en lo que a comer se refiere a Jerez no le falta nada. Cuenta con los mejores productos kilómetro cero para preparar deliciosos platos en casa, o bien, servidos en los mejores establecimientos de todo tipo: ventas, estrellas Michelin, restaurantes, gastrobares... y cafeterías. Precisamente, estos últimos han experimentado una gran diversificación y es que encuentras cafeterías tradicionales, otras que se apuntan a la tendencia de gofres y tortitas, algunas en las que se cuentan calorías... así hasta obtener una larga lista.

Cuando parecía que el cupo estaba cubierto, abre un establecimiento con una oferta nueva, Amazonas, el primer local de Jerez con açaí puro. El açaí es un fruto de tipo baya de color morado, casi negro, de origen amazónico que se ha hecho muy popular en todo el mundo al ser un producto exótico, novedoso, con propiedades nutricionales beneficiosas para la salud, de ahí que sea considerado un superalimento.

Fachada de Amazonas, en Divina Pastora (Jerez).

Amazonas Açaí & Coffee ha abierto sus puertas en Divina Pastora. Iván Fernández y Marina Reina han sido los encargados de traer esta auténtica joya de la selva amazónica, mimarla y prepararla para servirla. Así en Amazonas, se puede disfrutar de una deliciosa experiencia gastronómica con la certeza de que cuidas de tu cuerpo y tu bienestar, en un ambiente donde lo saludable y lo delicioso van de la mano.

En este nuevo local elaboran bowls llenos de color, smoothies naturales y café de calidad con ingredientes frescos. El açaí se sirve en helado, al que se puede añadir frutas o toppings como granola o bayas de Goji. El café también es otro de los protagonistas, de especialidad o matcha, este último muy en boga por sus altos niveles de clorofila, que ayuda a desintoxicar el cuerpo. Cualquiera de estas opciones resultan ideales para empezar el día con energía o para hacer una pausa a media tarde, rincón pensado para desconectar y disfrutar, con un trato cercano.

Los bowls de açai ya vacíos.

"¡Experiencia extremadamente inmejorable! De los sitios donde sirven açai en Jerez, este es el mejor sin lugar a dudas. La calidad del açai es increíble y los toppings, súper ricos todos. Pedimos dos bowl grandes y nos encantó (recomiendo ver fotos de los dos bowl acabados, no dejamos ni un poquito). Como recomendación, la cantidad del bowl grande es perfecta, aunque quizás un cuenco más ancho para mezclar más cómodamente sería mejor. ¡No dudes en visitarlo!", comenta María.

Sin duda, una alternativa muy diferente a la del resto de la ciudad, ideal para llevar. También realizan pedidos a domicilio a través de Glovo y Uber Eats.