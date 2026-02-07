Vecinos atentos al alcantarillado en Jerez: "A ver si se acaba esto ya"

Entrada a un garaje de la zona sur en Jerez, cerrado con sacos de arena, este sábado.

"A ver si se va esto de una vez ya". Manuel se asoma desde la puerta de su casa de La Liberación en Jerez. Respira tranquilo al comprobar que las alcantarillas siguen haciendo su trabajo. "Aquí hemos tapiado la entrada para que no entrara el agua. Ya nos lo advirtió la alcaldesa (María José García-Pelayo) y así hemos hecho", dice.

Una puerta tapiada en La Liberación. / SAMUEL VEGA

La advertencia de colapso del alcantarillado de la ciudad comunicada este viernes desde el Ayuntamiento en previsión de la llegada de la nueva borrasca 'Marta' durante la madrugada y la consiguiente descarga de lluvia, puso en alerta a los residentes, que aseguraron entradas de viviendas y garajes frente a posibles inundaciones. Sacos de arena y ladrillos contra cualquier amenaza.

A pesar del agua caída, las conducciones a media tarde de este sábado estaban aguantando, sin atascos. La regidora explicó este viernes que Aquajerez le trasladaba que la red de alcantarillado "se encuentra al límite" debido, por un lado, a la importante cantidad de lluvia caída durante los últimos días como por el crecimiento del río Guadalete, que está provocando que la capacidad de desagüe disminuya de manera ostensible. A este problema del alcantarillado se suma la situación de la depuradora, que se encuentra totalmente inundada por la crecida del río en las últimas horas.

Operarios de Aqualia limpian un imbornal en El Portal. / SAMUEL VEGA

Trabajadores de Aqualia se afanaban en la limpieza de alcantarillado en la zona de El Portal, mientras comentaban que no estaba habiendo grandes problemas con los imbornales. "Por ahora está todo tranquilo, sin grandes incidencias. Se han preparado bien y están sin atascos, de momento", añaden.

Vecinos de más edad de 'La Liberación' recuerdan "tiempos peores con las alcantarillas. Vamos, de tener la zódiac aparcada en la puerta porque las alcantarillas salían disparadas y todo se desbordaba. Lleno de agua hasta dentro de casa, por eso hemos puesto esta pequeña tapia".

Mari y Juan hablan de tiempos pasados mientras descarga una nueva tormenta, parapetados en la entrada de su casa. "Está más tranquilo todo de lo que se esperaba. Así que bien, porque otros años ha sido horrible. Ahora lo que hace falta es que se vaya todo esto ya, que es increíble lo que estamos viviendo. Qué cantidad de agua y cuánta gente pasándolo mal".

Carteles informativos de zonas inundables en la zona sur. / SAMUEL VEGA

Coches de policía patrullan la zona sur. No hay nadie apenas en las calles, a resguardo. Y es que, entre los puntos más conflictivos, según apuntaban desde el Ayuntamiento, están las calles William Shakespeare y Doctor Santiago Ramón y Cajal, la avenida Puertas del Sur (tramo comprendido entre la Fundación Laboral y la rotonda del Balneario), las barriadas de Santo Tomás de Aquino, La Liberación, Cerrofruto y Los Pitufos, así como algunos enclaves del polígono El Portal como la avenida Alcalde Cantos Ropero o la calle Sudáfrica. A media tarde, casi al caer la noche, no se llegó a la situación de colapso, pero había que estar preparados. Y así se hizo.