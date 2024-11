Vecinos de la Cañada del Carrillo de Jerez denuncian un aislamiento de cuatro días por la DANA

Jerez/Vecinos de la Cañada del Carrillo de Jerez de la Frontera han denunciado la situación de aislamiento e incomunicación que padecieron durante cuatro días por los efectos de la DANA.

Según relataron estas familias al viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, Jesús Alba, tras las persistentes lluvias del pasado miércoles 30 de octubre, los accesos a las viviendas quedaron anegados lo que provocó el "aislamiento e incomunicación" durante los días señalados.

“Los vecinos de la Cañada del Carrillo nos han avisado de la situación de abandono y aislamiento en la que se encuentran desde el pasado miércoles. Se trata de una situación que no es nueva. De hecho, en el Pleno municipal de septiembre presentamos un ruego en el que solicitábamos al Ayuntamiento que saneara los accesos a esta zona de Jerez ante el riesgo de inundaciones. El gobierno de Pelayo ha ignorado al pleno municipal, ha ignorado a los vecinos de la Cañada del Carrillo y cuando ha llegado las lluvias, estas familias de Jerez vuelven a estar incomunicadas”, señala el viceportavoz socialista, Jesús Alba.

Alba añade: Son varias familias que han pasado días y noches enteras sin poder salir de sus domicilios, con el temor a que la inundación fuera a peor, sin poder acceder a alimentos, productos de primera necesidad o atención médica. Se han producido incidencias sanitarias severas relacionadas con enfermedades crónicas de hipertensión y diabetes. Y lo peor es que ninguna de las administraciones competentes como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Jerez, ambas gobernadas por el Partido Popular, han venido a interesarse por ellos”.

“Los vecinos se indignan cuando ven a través de las redes sociales o en los medios de comunicación que el gobierno de Pelayo se ha paseado por varias barriadas rurales presumiendo de gestión de emergencias , mientras que ellos en la Cañada del Carrillo también están viviendo una situación crítica por la inundación y nadie se ha preocupado de lo que aquí estaba ocurriendo. Sólo han recuperado cierta normalidad cuando el agua se ha retirado y han pasado cuatro días sin saber qué les pasaría si volvía a llover.”

“Por lo que se ve, y a pesar de las advertencias que desde el Grupo Municipal Socialista hemos hecho, a Pelayo y a Antonio Sanz no les interesa lo que pueda suceder en la Cañada del Carrillo. En la carpa de emergencias de la Junta de Andalucía o en los “CECOPS virtuales” del Ayuntamiento de Jerez estaba no había sitio para estos vecinos y vecinas de Jerez. Así que desde el Grupo Municipal Socialista le daremos su sitio a las familias de la Cañada del Carrillo y volveremos a exigir al gobierno de Pelayo que escuche estas reivindicaciones para que no vuelvan a sufrir situaciones de riesgo como las de la pasada semana”, concluye Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista.