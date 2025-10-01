Vecinos de La Cartuja trasladan al PSOE de Jerez sus demandas: "Es una auténtica lástima"

Los socialistas se han reunido con vecinos de La Cartuja para conocer sus demandas, lamentando que la barriada "y su entorno padecen el mismo abandono que afecta a toda la zona sur: falta de limpieza y baldeo, inseguridad por la escasa vigilancia y graves deficiencias en infraestructuras como acerados deteriorados o falta de alumbrado. Son la prueba de la ausencia de gestión de Pelayo en Jerez y, especialmente, en la zona sur”.

La visita se realizó a petición vecinal y contó con la participación del portavoz socialista, José Antonio Díaz, la presidenta de la AAVV Azul y Blanca, Rosi Alcobre, el presidente de la Federación Coordinadora Zona Sur Existe, Alejandro Olivero, y numerosos vecinos. Díaz señaló como ejemplo el parque de La Cartuja, “ejecutado de forma chapucera por el PP y sin inaugurar por la propia alcaldesa. Otro ejemplo de promesas incumplidas, como la de no subir impuestos o construir viviendas públicas”.

Por su parte, Alcobre recuerda que "en el pleno, la alcaldesa nos dijo que harían todo lo posible por arreglar el parque. Todo lo posible ha sido no venir ni una vez en el último año y no contactar con la asociación. Es una auténtica lástima porque es una zona grande, preciosa, que tenía un proyecto muy bonito para la vida vecinal de varias barriadas de la zona sur. Un proyecto que ya no existe porque desde el gobierno municipal lo tienen completamente olvidado".

El grupo municipal socialista se ha comprometido "a defender las demandas vecinales y recuperar la inversión en la zona". "Dentro de dos años la zona sur volverá a contar con mejoras en acerados, alumbrado, limpieza, infraestructuras y equipamientos que Pelayo les ha quitado. No permitiremos que miles de vecinos sigan castigados por la desidia del PP, que gobernó con mentiras y hoy desprecia a la zona sur", subraya Díaz.