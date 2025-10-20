El Ayuntamiento de Jerez defiende su apuesta por "mejorar el centro" ante protestas de vecinos por su "derecho al descanso"

El Ayuntamiento de Jerez ha trasladado este lunes que el gobierno local lleva "dos años" trabajando para revitalizar el centro de la ciudad, que "durante muchos años estuvo abandonado e inseguro, buscando un equilibrio entre ocio y descanso", asegurando que respeta "cualquier protesta" vecinal después de que hayan aparecido carteles en ventanas de varias viviendas del casco histórico en el que se reivindica el "derecho al descanso" de los residentes.

Como han apuntado desde el Ayuntamiento a Europa Press, una de las medidas que se están llevando a cabo es en trabajar por una zambomba "más descentralizada", llevándola "a otros puntos de la ciudad y con una clara intención de reforzar la limpieza y seguridad". Esta es de hecho una de las demandas que la Asociación de Vecinos Centro Histórico ha reivindicado en numerosas ocasiones, solicitando que la celebración de las mismas se trasladasen fuera del centro para favorecer la convivencia y el descanso.

Sobre la petición de esta asociación de poner en marcha el expediente de zonas acústicamente saturadas (ZAS) de las calles Remedios y Algarve, aún sin aprobar, la administración local ha señalado que el expediente del ZAS está "a falta de su aprobación definitiva" y que se encuentra "activadas, como lo demuestra el que actualmente no se pueden abrir negocios que generen ruido en la zona" al limitarse las licencias. Además, se ha señalado que los horarios se tratan de controlar por la Policía Local, argumentando que "a expensas de ponerlo definitivamente en marcha, se está actuando" a este respecto.

A ello se suma el proceso participativo para definir el futuro del centro histórico, con la puesta en marcha del Documento de Diagnóstico del Plan Jerez Centro 2023-2031, que servirá de base para que los ciudadanos "decidan su futuro", así como "la fuerte apuesta por recuperar y mejorar el patrimonio" del centro, algo que "se demuestra" en "la potente apuesta" por edificios como el Palacio de Riquelme y la plaza del Mercado, además de la "continua actividad cultural que se desarrolla por las diferentes estancias municipales".

El Ayuntamiento también ha hecho referencia a que con el fin de evitar un centro histórico "colapsado turísticamente", se ha aprobado una moratoria de tres años por la que solo se permiten viviendas turísticas en planta baja hasta la modificación del PGOU.

En definitiva, ha reiterado el respeto del Ayuntamiento a las protestas que puedan hacerse desde cualquier movimiento vecinal o vecino particular, destacando que el gobierno local "siempre va a buscar un centro histórico en continuo crecimiento, que genere riqueza y empleo para beneficio de todos, vecinos y comerciantes".