Vecinos del centro histórico reclaman con urgencia la puesta en marcha de un plan de emergencias para la zona en obras

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez. a través de su concejal Dionisio Díaz, ha mantenido una reunión con los vecinos residentes en la zona del eje Santiago-Puerta de Sevilla, para "analizar las continuas molestias que sufren por el desarrollo de estas obras que está ejecutando el gobierno de Pelayo. Son continuos los problemas de accesibilidad, movilidad, seguridad y limpieza.A todo ello hay que añadir la preocupación vecinal ante circunstancias de emergencias sobrevenidas, como incendios, inundaciones, derrumbes, traslado de enfermos, etc. que pueden producirse. En fechas recientes se produjo un incendio en el que, afortunadamente, no hubo heridos pero todos los vecinos pudieron comprobar que los vehículos de emergencia y bomberos no podían acceder".

Los vecinos reclaman "que el gobierno local elabore de forma urgente un plan de emergencias, evacuación y movilidad para las calles del eje Santiago-Puerta de Sevilla. Este plan es prioritario para los vecinos, sobre todo ante los próximos eventos que se caracterizan por grandes aglomeraciones de personas", subrayan desde el PSOE.

Otra reivindicación vecinal que también comparte el Grupo Municipal Socialista es que "se priorice la conclusión de alguna de las tres obras comenzadas de forma simultánea por parte del gobierno de Pelayo. De esta forma se podrían reabrir algunas calles que funcionarían como vía de evacuación ante alguna emergencia. Los vecinos reclaman la mejora de la señalización y de la iluminación en los accesos a las calles para que se identifiquen con claridad las zonas que son sólo para uso de residentes".

Otra propuesta vecinal es "la reapertura del espacio del cine Astoria para uso comunitario y de comunicación entre las calles Francos y Juana de Dios Lacoste, ya que mejoraría el tránsito y la accesibilidad a los vecinos residentes y a la ciudadanía en general".

El Grupo Municipal Socialista valora de forma muy positiva este encuentro vecinal y agradece a los vecinos del eje Santiago-Puerta de Sevilla su participación en esta iniciativa "a la que se dará continuidad a través de un canal de comunicación directa con los vecinos para que puedan trasladarnos las incidencias que vayan surgiendo.En nuestra obligación de política útil y servicio al ciudadano elaboraremos iniciativas en las que se recojan las demandas de estos vecinos y además, reclamaremos al gobierno de Pelayo para que escuche a estos vecinos y sea consciente del peligro constante en el que viven cómo consecuencia de una desastrosa gestión de estas obras".