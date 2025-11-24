Vecinos del centro de Jerez denuncian en redes sociales la masificación de las zambombas
La cuenta @centrohistoricodejerez publica fotos y comentarios respecto a este pasado primer fin de semana de zambombas
Denuncian que el Ayuntamiento de Jerez "maltrata" a los vecinos del centro histórico
Vecinos del centro de Jerez han denunciado en redes sociales "el ruido, la suciedad, el hedor y los atascos en la puerta de tu casa" que provoca la masificación de las zambombas. "Ni el vecindario del centro ni la ciudad de Jerez nos merecemos esto", apuntan desde @centrohistoricodejerez.
"El primer sábado de las zambombas ha vuelto a demostrar que la convivencia está totalmente desbordada. Lo que debería ser una celebración cultural y respetuosa se ha convertido en una jornada de ruidos insoportables, suciedad por todas partes y calles colapsadas. Los atascos perpetuos en San Mateo y en el Arroyo, así como la inaccesibilidad absoluta en calle Algarve, no solo dificultan la vida diaria, sino que ponen en riesgo la seguridad del vecindario haciendo que quien reside y da vida al centro acabe pagando las consecuencias. ¿Qué tipo de Bien de Interés Cultural puede ser esto?", critican en la Instagram.
Los comentarios a la publicación han sido numerosos, la mayoría de ellos critican en qué se ha convertido esta fiesta tradicional: "La gente es incapaz de celebrar sin destrozar las ciudades"; "Se acabaron las zambombas a la lumbre entre vecinos y amigos…"; "Con lo bonito que era llevar a los niños ver belenes, zambombas con familia y amigos y esto se ha convertido en un macrobotellon": "No son las zambombas, no es la Feria, no es el Carnaval. ¡Somos las personas! Educación, respeto, civismo, ¿dónde quedaron?".
