Vecinos del centro de Jerez: "Las zambombas son un infierno"

"Todos los años es el peor de los años y este no es una excepción. Está siendo un verdadero infierno, una auténtica pesadilla". Desde la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez han denunciado "la situación de desamparado y abandono que sufrimos los vecinos un año más ante la llegada de las zambombas".

Aseguran que durante estas semanas están viviendo la pesadilla de cada año. "Calles convertidas en ratoneras, ríos de orina en nuestras calles, vomiteras en nuestras puertas, cristales rotos en nuestras plazas, destrozo de mobiliario urbano, y sin hablar del ruido y de la imposibilidad de salir y de entrar de nuestros hogares. No se puede pretender enriquecer a un colectivo a costa ni de otro ni de todo".

Los afectados critican que el refuerzo de limpieza "no llega a calles como Cocheras, Florinda, Francos, Sor Ángela de la Cruz, Gibraleón o el Carmen. Calles que se convierten los domingos en auténticos festivales del olor y la basura. Año tras año, vivimos la misma situación. Mientras hay quien se frota las manos con las ganancias, los vecinos debemos plantearnos abandonar nuestros hogares ante la imposibilidad de vivir dignamente estas semanas. Estamos hartos. En el centro histórico los vecinos y vecinas existen, viven y conviven".

Parque de la plaza Salvador Allende inundado de basura.

Desde la Asociación de Vecinos suplican al gobierno local que refuerce "la limpieza en aquellas calles no principales y que proteja y respete al residente. Esta situación acerca al centro histórico a un modelo de parque temático, más que a un modelo de centro residencial".

"Estamos -añaden- optando a la Capitalidad Europea de la Cultura, mientras estamos viviendo una muerte en directo, una terrible desvirtualización y mercantilización de nuestras fiestas, un bien de interés cultural muy alejado de la cultura. ¿Jerez Capital Europea de la Cultural? Jerez Capital Europea de la Basura. Las zambombas BIC de Jerez se han convertido en un Bien de Interés Comercial. Exigimos gobiernos valientes que protejan nuestra fiesta, que protejan nuestros barrios, que protejan a nuestros vecinos y que eviten que Jerez se convierta en el Magaluf de las zambombas o el Mojacar de los villancicos. La zambomba jerezana no está mejor que nunca, la zambomba jerezana está perdida. Y quien no lo vea, está muy desconectado de la realidad, o está ciego, o no vive en el centro histórico".