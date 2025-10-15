Vecinos denuncian la apertura de otro bar en la calle Remedios de Jerez

Vecinos de las calles Remedios y Santa Ana en Jerez han denunciado la apertura, días atrás, de un nuevo bar en dichas vías, "a pesar de que estas están declaradas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) y el Ayuntamiento ya anunció que no daría más licencias por ello".

Los afectados no salen de su asombro ante esta nueva apertura: "Esto es desesperante y no hace más que seguir confirmando la situación que los vecinos padecen. Otro bar abierto en una calle donde el Ayuntamiento dice que no se pueden abrirse más bares", critican. Los residentes se preguntan cómo ha abierto este nuevo negocio "si el Ayuntamiento no daba más licencias. ¿Está sin licencia?". Los residentes continúan denunciando que se sigue haciendo 'la vista gorda' con algunos bares, "que siguen poniendo veladores cuando no está permitido".

Desde el Ayuntamiento confirman que esta nueva apertura "no consta que tenga ningún tipo de licencia pedida y, aunque la hubiera pedido, no se le habría concedido por estar este negocio en Zona ZAS y tener limitadas las licencias. Ahora se tomarán las medidas oportunas en estos casos".

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Jerez respondió días atrás a los vecinos afectados por la movida en calles del centro como Remedios, Santa Ana y Algarve, consideradas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que denunciaban la paralización del procedimiento administrativo de dicha declaración y la "falta de intención" por parte del gobierno municipal de actuar en estas vías. Los residentes se quejaban también de que habían solicitado el expediente ZAS por el portal de transparencia del Ayuntamiento de Jerez y que aún no habían recibido la información. Pues bien, desde el consistorio jerezano subrayaron que cuando el expediente se concluya "aportaremos toda la información al respecto". Pero, mientras esto ocurre, aseguran que "las medidas en la zona ya están activadas. De hecho, actualmente no se pueden abrir negocios que generen ruido en la zona, es decir, las licencias están limitadas. Además, los horarios se tratan de controlar por la Policía Local. Por tanto, a expensas de ponerlo definitivamente en marcha, sí estamos actuando".

Remedios, Santa Ana y Algarve se sumaron hace un año a una relación de calles que ya estaban determinadas como ZAS en el centro histórico de la ciudad: San Pablo y Caballeros, plaza Vargas y plaza del Clavo.