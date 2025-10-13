Los vecinos de Icovesa, en Jerez, "se sienten abandonados y temen por su seguridad"

El Grupo Municipal Socialista de Jerez solicita al Gobierno local, encabezado por la alcaldesa María José García-Pelayo, que actúe de manera inmediata en la calle Oloroso número 18, donde las raíces de un árbol de grandes dimensiones están provocando levantamientos del pavimento afectando, incluso, a las viviendas colindantes, dañando las solerías interiores de las viviendas.

“Los vecinos de esta comunidad llevan meses reclamando una intervención urgente, alertando de que el problema pone en riesgo la seguridad peatonal y puede ocasionar daños estructurales mayores si no se actúa con rapidez. Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento no atiende sus peticiones ni ofrece una respuesta a sus reiteradas quejas”, expone el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz.

Desde el grupo socialista se considera inaceptable el abandono que están sufriendo estos vecinos, que sólo piden una solución razonable a un problema evidente y creciente. “No se puede mirar hacia otro lado cuando hay riesgo de caídas y daños en las viviendas. La desatención del Gobierno de Pelayo demuestra una vez más su falta de sensibilidad con los problemas reales de los jerezanos”, continúa Díaz.

El PSOE exige al Ayuntamiento que priorice esta actuación, revise el estado del arbolado en la zona y ponga en marcha una solución técnica inmediata que garantice la seguridad de los vecinos y evite nuevos daños, tanto en la vía pública, como en las propiedades particulares.

“Los vecinos se sienten abandonados y temen por su seguridad. Es urgente intervenir antes de que ocurra un accidente”, concluye José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista.