María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, ha explicado después del acto oficial de la Capital Gastronómica de España de 2026 que con el paso del río Guadalete de nivel rojo a naranja -por debajo de los seis metros-, los vecinos de La Ina, El Portal y La Corta ya pueden volver a sus casas y pero todavía no los vecinos de La Greduela, Las Pachecas, Los Cejos del Inglés y el Portalillo.

En total son 1.244 vecinos los que ya pueden volver a sus casas en Jerez mientras que aún no podrán hacerlo 603 personas que corresponden a las zonas de La Greduela, Las Pachecas y el Portalillo.

La alcaldesa ha explicado que "trasladé muy temprano esta mañana a la delegada de la Junta de Andalucía, al consejero de Emergencia, que el río Guadalete había bajado de seis metros y que a partir de ahí tocaba que se trabajaran las decisiones oportunas para ir, de alguna manera, viendo la posibilidad de desescalar las situaciones de desalojo. La Junta de Andalucía tenía una reunión a las diez de la mañana. Cuando he terminado el acto de Turismo, me ha llamado la delegada de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, y me ha trasladado que a través del 112, vamos a recibir notificación oficial en relación con las siguientes cuestiones".

"En primer lugar, que en las barriadas de La Ina, El Portal y La Corta podrán volver los vecinos a sus domicilios con carácter inmediato y que se mantiene la situación del desalojo en relación con los vecinos de La Greduela, Las Pachecas, Los Cejos del Inglés y los vecinos del Portalillo. Eso quiere decir que pueden volver los vecinos de El Portal, pero no los vecinos del Portalillo. También me traslada la delegada de la Junta de Andalucía que, a lo largo de todo el día, se va a hacer minuto a minuto seguimiento del río para valorar si sigue defendiendo que estos vecinos que todavía no pueden volver a sus casas, a lo largo del día, lo puedan hacer o no", precisó la alcaldesa.

"Es decir, no hay garantía de que en el día de hoy los vecinos de Portalillo, Las Pachecas, Los Cejos del Inglés y La Greduela puedan volver a su domicilio y, en el caso de La Greduela, volver a una situación de movilidad normal. Esta decisión se toma con un criterio objetivo, que son los seis metros del río, y también con un criterio técnico. Es decir, si el río, con independencia de que haya bajado de los seis metros, sigue en una situación que puede ser comprometida para determinada zona", apuntó la regidora.

Pelayo insistió en que "los técnicos valoran que la situación, aunque sea inferior a los seis metros, es comprometida para La Greduela, Las Pachecas, el Cejo del Inglés y el Portalillo. Y, por lo tanto, velando siempre por la seguridad de los vecinos, se ha decidido que no vuelvan aún a sus domicilios. En relación con las actuaciones e iniciativas que desde el Ayuntamiento de Jerez estamos adoptando para que la vuelta a casa sea, entre comillas, lo más normalizada posible, se ha puesto en marcha un operativo especial de retorno de estas personas que estaban desalojadas".

El operativo se irá aplicando a las distintas barriadas a medida que se vayan incorporando a las autorizaciones de realojo. Se estima que son 40 calles afectadas por inundación o barro en toda la zona rural de Jerez y barriadas afectadas en mayor o menor medida hay un total de diez: "Algunos de estos núcleos poblacionales solamente tienen afectada una calle, pero hay otras que están afectadas en su totalidad. Gravemente afectadas, evidentemente, son las barriadas de El Portal, La Corta y Las Pachecas. Por lo tanto, se priorizarán de cara a este servicio las zonas afectadas más sensiblemente, con más medios, pero eso no quiere decir que no se vaya actuando en paralelo en todas".

En el Portalillo -prolongación de El Portal, frente a la Venta El Pollo- "en tanto que la situación de normalidad no vuelva, pues no tiene sentido realizar labores de limpieza de la misma manera que en Las Pachecas. Pero que sepan todos los vecinos que este operativo especial está alertado para todas las zonas".

Dos ELAs están afectadas por problemas en el arbolado: "Una es San Isidro del Guadalete. Entre hoy y mañana esos problemas de arbolado quedarán atendidos, por lo tanto, quedarán resueltos. Y, en segundo lugar, Estella del Marqués. En Estella los problemas de caída de árboles tienen una envergadura mayor y, por lo tanto, se va a hacer un contrato exclusivo de emergencia que se va a dedicar únicamente a resolver estos problemas de arbolado".

Operación retorno a casa

El operativo de la operación de retorno a casa por parte de los vecinos y vecinas de la zona rural está conformado de la siguiente manera:

40 operarios más de la empresa de limpieza . La idea es que la dedicación que tenemos que hacer especial ahora en la zona rural no perjudique la atención en la zona urbana.

. La idea es que la dedicación que tenemos que hacer especial ahora en la zona rural no perjudique la atención en la zona urbana. Habrá maquinaria extra : camiones y cisternas, retroexcavadoras, hidrolimpiadoras, barredoras sobre camión con cepillo. Y a ello se van a unir cubetas para muebles y enseres en las barriadas afectadas por inundaciones para ir recogiendo los muebles y los enseres y que no queden en la calle permanentemente o durante mucho tiempo, porque entonces la limpieza es más compleja.

: camiones y cisternas, retroexcavadoras, hidrolimpiadoras, barredoras sobre camión con cepillo. Y a ello se van a unir cubetas para muebles y enseres en las barriadas afectadas por inundaciones para ir recogiendo los muebles y los enseres y que no queden en la calle permanentemente o durante mucho tiempo, porque entonces la limpieza es más compleja. Un equipo de Aquajerez va a dedicarse solamente a ir desatascando imbornales.

"Es decir, vamos a mantener la ciudad y la zona rural en estado perfecto para que no se produzcan, en caso de lluvias, nuevos atascos. Habrá un equipo extra de podas. También habrá un equipo extra en Infraestructuras que va a ir facilitando bombas de achique para ir sacando agua lo más rápidamente posible, tanto de las viviendas como de zonas públicas", explicó la alcaldesa, añadiendo que "vamos a facilitar productos de limpieza para ayudar a particulares".

Además, Endesa hará un seguimiento de cómo y en qué situación están las barriadas, "para asegurarnos que no haya cableado, etcétera, etcétera, que pueda de alguna manera provocar algún problema de incendio".

Nivel 2 de Emergencia

Jerez sigue en nivel 2 y "en tanto no recibamos instrucción de emergencia de la Junta de Andalucía, no nos movemos. Puede ocurrir que dentro de dos horas, porque esto cambia, nos llamen para decir que el nivel de emergencia ha bajado. Pero, en tanto tengamos evacuados, es difícil que ocurra. También nos están preguntando ya los delegados de barriadas rurales, que se está trabajando en coordinación con Agustín Muñoz en todo lo que es la normativa y el documento para diagnosticar y definir los equipamientos municipales, urbanos y rurales que se han visto afectados".

Reasfaltado urbano

Más allá de la zona rural, en la zona urbana, "ya se está trabajando en el bacheado, pero recuerden ustedes que antes de esta lluvia, ya dijimos que se estaba haciendo un diagnóstico ya de las calles y que no vamos a esperar a que finalizara la lluvia. Porque ahora lo que se está haciendo es bacheado, pero una vez que finalice, se hará o se recuperará lo que es el plan de reasfaltado que ya anunciamos, lo que se le conocía popularmente como marea negra, con un importe que rondará el millón y medio de euros, incluso los dos millones de euros. Para evitar retrasarnos mucho en el tiempo, ya se está trabajando en el bacheo de aquellos boquetes que tienen un mayor peligro, sobre todo para las motocicletas o las bicicletas, y evidentemente para los conductores. Y la próxima semana ya se podrá ver equipos propios del Ayuntamiento de Jerez reasfaltando en caliente, que tiene muchísima más duración que lo que se está haciendo actualmente, que es eliminar el peligro".